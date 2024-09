Johanna Fadul rompe el silencio sobre lesiones en su cara; dicen que le dieron en la jeta

La actriz Johanna Fadul ha decidido romper su silencio y aclarar los rumores que han estado circulando sobre las lesiones en su rostro.

A través de sus redes sociales, Fadul se dirigió a sus seguidores para responder a las críticas y especulaciones que han surgido tras los cambios estéticos a los que se ha sometido.

En los últimos días, Johanna Fadul ha estado en el ojo del huracán debido a los comentarios y especulaciones sobre su apariencia.

Algunos usuarios han insinuado que sus recientes lesiones podrían ser el resultado de un altercado físico, mientras que otros han sugerido que podrían estar relacionadas con procedimientos estéticos. La actriz, cansada de los rumores, decidió hablar abiertamente sobre el tema.

“Cansada de los comentarios negativos y malintencionados que he recibido, quiero dejar claro que no estoy mal de la cabeza. El hecho de haberme sometido a una cirugía hace más de un año no significa que no me acepte o que no me ame. Al contrario, lo hice porque quería verme mejor y sentirme mejor conmigo misma”, explicó Fadul en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Johanna Fadul también aprovechó la oportunidad para defender su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo.

“Me dedico a cuidar de mi cuerpo, lo medito, lo alimento sanamente, lo ejercito y no consumo sustancias ni alcohol. Amo mi cuerpo y me doy el amor propio que quizás algunos de los críticos no se dan a sí mismos”, agregó.

La actriz no reveló detalles específicos sobre las lesiones que sufrió, pero dejó en claro que no se trataba de un altercado físico como algunos habían especulado, ni por una cirugía estética.

Mientras algunos seguidores expresan apoyo y piden que no dé explicaciones, otros continúan haciendo preguntas sobre el motivo de las lesiones.

En medio de la controversia, algunos usuarios han defendido a la actriz, recordando que ella tiene todo el derecho de tomar decisiones sobre su apariencia sin tener que justificarse ante nadie.

“Es su dinero, que haga lo que quiera con él”, comentó un seguidor, apoyando el argumento de Fadul.

