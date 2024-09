Los Patojos revelan por qué su papá no ha declarado en Fiscalía: “Dice que no”

En una reciente serie de declaraciones y videos compartidos enredes sociales, Naren Alexánder y Andrés Javier, conocidos por su participación en el popular canal de YouTube 'Los Patojos', han dado a conocer la compleja situación que atraviesan tras la trágica muerte de su madre, Yenny Ariza.

Esta noticia ha captado la atención de sus seguidores y ha suscitado una ola de especulaciones y controversias. El 26 de agosto, Yenny Ariza, de 45 años, fue hallada sin vida en su finca en Jesús María, Santander.

Las circunstancias de su fallecimiento, que incluyeron un mensaje escrito en un cuaderno y su cuerpo encontrado colgado, han generado un cúmulo de preguntas e inquietudes entre los seguidores de la familia.

El padre de los jóvenes, identificado como Gildardo Ortíz, ha estado en el centro de la polémica tras recibir acusaciones de ser el posible responsable de la muerte de su esposa.

Publicidad

Estas especulaciones se vieron alimentadas por las declaraciones de Alexandra Vidente Mundial, quien sugirió que Ortíz podría haber tenido un papel en el trágico evento, en lugar de tratarse de un suicidio como inicialmente se pensó.

En respuesta a estas graves acusaciones, Naren y Andrés han denunciado que tanto ellos como su padre han sido objeto de amenazas y ataques en las redes sociales. Los jóvenes han afirmado que la situación se ha tornado insostenible, con rumores que los señalan injustamente y malintencionadamente.

Publicidad

En un video publicado recientemente, los hijos de Yenny Ariza explicaron que su padre no ha podido presentarse a declarar en la Fiscalía debido a su estado emocional devastado.

“Hemos tratado de ir a la Fiscalía, pero lamentablemente mi papá dice que no, que no puede porque no es capaz (…) No ha salido nada, la Fiscalía no nos ha llamado, expresaron.

El impacto emocional de la tragedia ha sido inmenso para la familia, y los jóvenes han enfatizado que los ataques y las especulaciones no hacen más que agravar su sufrimiento.

Mira también: Revelan último video da la madre de Los Patojos