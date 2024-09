Epa Colombia explica por qué Andrea Valdiri le negó entrada a su boda con Diana Celis

En una reciente entrevista con Los Enredados, de Caracol Televisión, Epa Colombia, la famosa influencer y empresaria, reveló detalles nunca antes contados sobre el incidente que protagonizó en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, el 16 de abril de 2022.

Este evento, que se convirtió en un escándalo en las redes sociales, ha sido objeto de controversia y debate entre los seguidores de ambas figuras públicas.

¿Qué pasó en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

El día de la boda, Epa Colombia llegó al evento junto a su pareja del momento, la futbolista Diana Celis; sin embargo, se encontró con una sorpresa inesperada: al llegar a la recepción, le informaron que Celis no estaba en la lista de invitados y, por lo tanto, no podía ingresar al lugar.

"A mí Andrea Valdiri me parece una mujer muy bonita, trabajadora y emprendedora, porque nada le puede quitar ello, solo que me dolió muchísimo que, pues, me haya cerrado así las puertas, con mi pareja, en su matrimonio porque yo la consideraba mi amiga y yo fui excelente con ella", empezó contando Epa Colombia.

Epa Colombia no tardó en buscar a Andrea Valdiri para resolver la situación. En su relato, Epa mencionó que le comunicó a Valdiri que su pareja estaba afuera y se sentía mal por no poder ingresar.

La respuesta de Andrea Valdiri fue que no había espacio ni sillas disponibles, y que solo se había invitado a personas exclusivas.

Además, Epa Colombia reveló otro aspecto de la polémica que no se había discutido previamente. La empresaria mencionó que en la boda también fue acusada de haber arruinado la celebración debido a un video que grabó con un fanático conocido como 'El 100 pies'.

Según Epa, el fanático estaba emocionado por bailar con ella, y ella accedió a hacerlo, grabando el momento y compartiéndolo en redes sociales. Sin embargo, este gesto fue malinterpretado por algunos, que lo vieron como un acto que perturbó la celebración.

