Epa Colombia revela detalles de cómo perdió la virginidad con Diana Celis

En una reciente entrevista con el programa 'Los Enredados' de Caracol Televisión,la influencer y empresaria colombiana Epa Colombia, junto a la DJ Yina Calderón, reveló detalles íntimos y escandalosos sobre su relación pasada con la futbolista Diana Celis.

A través de la conversación, Epa Colombia no solo se desahogó sobre las demandas legales que ha enfrentado desde su ruptura, sino que también sacó a la luz acusaciones graves, como intentos de infidelidad y un presunto intento de homicidio.

Durante la entrevista, Epa Colombia expuso cómo su relación de más de seis años con Diana Celis terminó en una serie de conflictos legales y personales que sacudieron su vida.

Según Barrera, la ruptura no solo la sumió en una crisis emocional, sino que también tuvo un impacto financiero devastador. "Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa en Restrepo, 500 millones en efectivo, y el apartamento en Olaya. También se quedó con un Mazda rojo y dos motos," declaró Epa Colombia.

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Epa Colombia también acusó a su exnovia de serle infiel con Liana Salazar, una destacada jugadora de Millonarios y miembro de la Selección Colombia.

Según la empresaria, esta traición ocurrió entre 2020 y 2021, cuando descubrió mensajes comprometedores entre Celis y Salazar.

A lo largo de la entrevista en 'Los Enredados', Epa Colombia defendió su posición frente a las críticas que ha recibido en redes sociales, donde muchos la han acusado de ser injusta con Celis.

Epa también se sinceró sobre los desafíos emocionales que enfrentó durante y después de su relación con Celis.

"Me dolió porque yo confiaba en mi pareja, tú conoces a tu pareja en la separación," explicó, añadiendo que aunque la ley le obligó a ceder parte de sus bienes a Celis, la situación fue particularmente dolorosa debido a la traición, las tensiones emocionales que surgieron y sobre todo porque le confió su virginidad a ella.

Epa confesó en Los Enredados que Diana fue la primera persona en todo aspecto, que fue su primer amor y a la cuál le entregó su primera vez.

