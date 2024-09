Así fue como Diana Celis intentó matar a Epa Colombia: "Tengo el video"

Yina Calderón y Epa Colombia han vuelto a causar polémica desde que se unieron para hacer streams, las creadoras de contenido comenzaron a hablar de muchas situaciones y personas desencadenando en muchas de ellas molestia debido a los delicados temas que tocan en las conversaciones.

Uno de los temas más controversiales tiene que ver con la relación que mantuvo Epa Colombia con la futbolista Diana Celis, la cual terminó de la peor manera, rodeada de infidelidad y problemas económicos.

En una reciente entrevista con el programa Enredados de Caracol Televisión, Epa volvió a tocar el tema indicando que la futbolista le fue infiel con la también jugadora Liana Salazar, revelando que una mañana, al coger su celular, vio como Salazar le dijo a Celis, que "la habían pasado rico".

Esto fue suficiente para ella, pero la disputa legal llevó a que la repartición de bienes dejara en desventaja a Epa Colombia, quien, según ella, perdió muchas de las propiedades que había conseguido con la venta de sus keratinas.

Diana Celis intentó agredir a Epa Colombia, según la creadora de contenido

Sin embargo, el tema más relevante durante la entrevista fue el momento en el que Epa decidió contar un episodio en el que presuntamente Diana Celos intentó quitarle la vida.

Según Epa Colombia, en el apartamento que tenía en el Olaya tuvo un altercado con Celis, quien era al parecer muy celosa tras la separación: “Diana me dijo: 'si tú no estás conmigo, no estás con otra persona'”.

El problema habría escalado hasta tal punto que la futbolista habría intentado agredir a Epa con un arma blanca, pues así lo dijo la empresaria y creadora de contenido: "En el apartamento del Olaya. El administrador sabe, los celadores saben, que Diana intentó matarme con un cuchillo".

La empresaria finalizó diciendo que además de haber testigos de lo que relata, tiene pruebas que pueden dar constancia de todo lo ocurrido, las cuales hasta el momento no han sido mostradas: "Yo tengo las pruebas de todo ello".

