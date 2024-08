Epa Colombia vuelve a lanzar dardos contra Diana Celis; "yo no sé quién se presta para esto"

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, vuelve a dar de qué hablar y a estar en el ojo del huracán tras hacer nuevas y reveladoras declaraciones sobre su vida personal y su pasado con la futbolista Diana Celis. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la empresaria de keratinas compartió detalles que dejaron a sus seguidores atónitos.

La relación entre la pareja duró más de seis años y acabó con polémicas demandas y acusaciones de infidelidad por parte de la futbolista a Epa Colombia. Recientemente, la empresaria e influencer, quien ha ganado notoriedad tanto por sus controvertidas opiniones como por su éxito empresarial, volvió a referirse a su expareja, Diana Celis y lo que Epa describe como una pesadilla financiera.

La mujer había revelado en transmisiones anteriores que, tras la ruptura, se vio obligada a entregar el 50% de su patrimonio a Celis. Sin embargo, durante la reciente interacción con sus seguidores, surgieron varias preguntas que encendieron nuevamente el debate: "Si es 50/50, ¿qué 50% te dio ella?", a lo que Epa Colombia respondió sin titubeos: "Nada mamita, yo quedé bien pegada, con muchas deudas y embalada en el 2022". Con esta respuesta, dejó claro que el proceso de separación la dejó en una situación económica complicada.

Además, Daneidy aprovechó para hablar sobre su proceso de recuperación financiera. Según relató, el 2022 fue un año particularmente difícil, marcado por deudas y desafíos que casi la llevaron a la quiebra. No obstante, afirmó que en 2023 comenzó a levantarse nuevamente, con la ayuda de su pareja actual, Karol Samanta. Juntas, lograron rescatar su empresa y, según Epa, en 2024, su negocio está "volando".

¿Diana Celis le reclamó a Epa Colombia por el nacimiento de su hija?

Pero la interacción no terminó allí. Otro seguidor quiso saber si Diana Celis le hizo algún reclamo por el nacimiento de su hija Daphne Samara. Aunque Daneidy no dio una respuesta directa sobre este tema, sí aprovechó para recordar los numerosos problemas que tuvo con su ex, insistiendo en que la futbolista la demandó varias veces en busca de más dinero, a pesar de que ya había recibido el 50% de la fortuna de Epa.

"Yo no sé quién se presta para ese tipo de cosas", expresó la empresaria, refiriéndose a las acciones de su expareja. "Yo sé que como pareja tenía que dar el 50%, así me hubiera casado o no, ayudado o no, yo tenía que darlo porque esa es la ley. Pero, ¿más? Tú volverme a demandar porque quieres más, pero nadie dice que a Epa le quedaron muchas deudas con la Dian y salió adelante", agregó.

Para cerrar la serie de confesiones, Epa Colombia quiso agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han brindado a lo largo de los años. Recalcó que, a pesar de las dificultades, ha logrado salir adelante y consolidar su empresa, en gran parte gracias al respaldo incondicional de su comunidad en redes sociales.

