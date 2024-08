Epa Colombia revela delicada situación sobre Diana Celis: "Tenía un cuchillo"

Epa Colombia, reconocida influencer y empresaria, vuelve a ser el centro de la controversia tras hacer públicas revelaciones impactantes sobre su vida personal.

Durante una transmisión en vivo junto a la DJ Yina Calderón, Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, relató cómo su relación de más de seis años con la futbolista Diana Celis terminó en una pesadilla de demandas, infidelidades y una acusación que ha dejado a todos perplejos.

Según Barrera, la ruptura con Celis no solo la sumió en una crisis emocional, sino también económica. "Diana me demandó en 2022, y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa en Restrepo, 500 millones en efectivo, y el apartamento en Olaya. También se quedó con un Mazda rojo y dos motos," detalló Epa Colombia en un directo con la influencer Yina Calderón.

Pero lo más alarmante llegó cuando la influencer acusó a su exnovia de intentar asesinarla durante un violento altercado. Epa Colombia aseguró que tiene pruebas de que Celis, en un momento de furia, intentó atacarla con un cuchillo mientras vivían juntas en el barrio Olaya.

"Tengo las cámaras de cuando Diana me dijo que si yo no era de ella, no era de nadie, y me intentó matar," narró Barrera durante la transmisión.

Michael Sandía, un amigo cercano que estuvo presente durante el incidente, corroboró la versión de Epa Colombia, añadiendo que además del cuchillo, Celis también empuñó unas tijeras en su intento de agredir a Barrera.

"A los dos nos tocó sostener la puerta porque Diana estaba fuera de control. Esto nunca se había dicho antes," declaró Sandía.

La confesión ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde Epa Colombia ha sido tanto apoyada como criticada. Sin embargo, Barrera se ha mantenido firme en su posición, insistiendo en que está decidida a mostrar "la realidad" de lo que vivió junto a Celis.

"Todo el mundo dice: ‘Ay, Diana es la mejor’, pero ella es una solapada. Cuando uno es tan solapado, con el tiempo se caen las máscaras," concluyó la empresaria.

Las declaraciones de Epa Colombia abren un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambas y un conflicto que parece estar lejos de resolverse.

