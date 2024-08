¡Está irreconocible! Epa Colombia deja ver cómo quedó después de procedimiento estético

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por sus habituales polémicas, sino por las complicaciones derivadas de un reciente procedimiento estético.

La creadora de contenido, famosa por sus transformaciones físicas y empresariales, sorprendió a sus seguidores al mostrar los efectos adversos de un tratamiento capilar.

La influencer, quien se ha consolidado como una exitosa empresaria en el mercado de productos capilares, decidió someterse a un implante de pelo para cubrir unas entradas que le incomodaban.

Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento sencillo, resultó en una severa hinchazón en su rostro, impidiéndole incluso abrir los ojos. A través de sus historias en Instagram, Epa Colombia compartió imágenes impactantes de su rostro inflamado, comentando:

"Mira cómo estoy en estos momentos. Todo el día me he drenado, he tomado medicamentos, me he puesto pañitos húmedos, todo, pero nada, no la doy nada. No te vayas a burlar. Hasta hace una hora pude abrir los ojos".

Las fotos de su rostro tras la intervención generaron una ola de comentarios. Mientras muchos de sus seguidores expresaron preocupación y apoyo, otros la criticaron por lo que consideran una actitud "irresponsable" al someterse a tantos procedimientos estéticos.

La empresaria aprovechó para tranquilizar a su audiencia, asegurando que la inflamación es parte del proceso de recuperación y que pronto volvería a la normalidad: “Déjame recuperarme, no te vas a arrepentir del apoyo que me das, no bajes la guardia, amiga”.

Recientemente, además de lidiar con la maternidad tras el nacimiento de su hija Daphne, ha tenido que manejar su negocio y las repercusiones de su vida personal en redes sociales.

Además, su reciente colaboración en una transmisión en vivo con la influencer y DJ Yina Calderón, en la que hicieron declaraciones sobre figuras de la farándula colombiana, ha añadido más leña al fuego, generando aún más reacciones adversas hacia Epa Colombia.

Sin embargo, la empresaria ha expresado su deseo de recuperarse pronto y continuar con su vida y su trabajo sin problemas.

La experiencia de Epa Colombia pone de manifiesto los riesgos asociados con los procedimientos estéticos y la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales.

