Epa Colombia se desahoga con Yina Calderón; revela millonada que le dio a Diana Celis

La influencer y empresaria colombiana, conocida como Epa Colombia, ha sido nuevamente noticia tras revelar detalles íntimos y controversiales de su vida personal.

Durante una transmisión en vivo junto a la DJ Yina Calderón, Epa Colombia no se contuvo y habló abiertamente sobre la millonaria disputa legal que enfrenta con su ex pareja, la futbolista Diana Celis, además de acusarla de infidelidad.

En un emotivo desahogo, Epa Colombia compartió con sus seguidores la difícil situación económica que atraviesa debido a las demandas impuestas por Celis. Según la empresaria, la relación de más de seis años terminó de manera abrupta cuando descubrió que su pareja le había sido infiel.

Durante la transmisión, Epa Colombia expresó: “Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa de Restrepo de 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya, además del Mazda rojo y dos motos”.

Estas declaraciones revelan la magnitud de la separación según Epa, donde además, la empresaria tuvo que ceder la mitad de su patrimonio, incluyendo propiedades y vehículos.

El conflicto legal no terminó allí. Epa Colombia denunció que en este 2024, Diana Celis volvió a demandarla, esta vez por la marca 'Epa Colombia' y por una cifra de 2.500 millones de pesos, alegando que la marca fue iniciada conjuntamente.

Además, Celis estaría buscando quedarse con el 50 % de las acciones de la empresa 'Bienes D y D', relacionada con los bienes adquiridos por Epa Colombia.

La empresaria también aprovechó el espacio para defenderse de las críticas que ha recibido en redes sociales, donde muchos la acusaron de ser injusta con Celis.

"La gente me crucificó, ¿sabes qué me decían?: 'Marica, tú le estás pidiendo las motos a Diana, maldita, Diana era la del proceso'. Y mira dónde yo estoy, mira todo lo que yo he logrado gracias a Dios porque solo Dios conoce el corazón de las personas", comentó.

El drama entre Epa Colombia y Diana Celis ha sido ampliamente discutido en redes sociales, convirtiéndose en un tema de interés público debido a la prominencia de ambas figuras. Lo que alguna vez fue una relación aparentemente ideal en redes sociales, ha terminado en una serie de enfrentamientos legales.

