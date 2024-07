Epa Colombia sacó todo a la luz sobre infidelidad de Diana Celis con reconocida futbolista

Epa Colombia volvió a ser el centro de atención al revelar nuevos detalles sobre su relación con la futbolista Diana Celis, en una transmisión en vivo junto a la DJ Yina Calderón.

Durante la conversación, la empresaria se mostró visiblemente afectada y habló abiertamente sobre la reciente demanda millonaria que Celis le interpuso, así como sobre la infidelidad que detonó el final de su relación de seis años.

Epa Colombia, quien ha sido una de las personalidades más polémicas y transformadoras del último año, ha experimentado un cambio notable en su vida, especialmente tras quedar embarazada de su primera hija mediante fecundación in vitro. Sin embargo, la calma no ha durado mucho, ya que ahora enfrenta nuevas dificultades legales y personales.

La relación entre Epa Colombia y Diana Celis, que en su momento fue vista como un romance idílico por muchos en redes sociales, terminó de manera abrupta y en medio de controversias.

Según la empresaria, la deportista le fue infiel con la reconocida jugadora Liana Salazar, quien actualmente juega en el equipo Millonarios. Esta revelación, realizada durante el streaming, dejó en shock a muchos de sus seguidores.

Además de la infidelidad, Epa Colombia acusó a Celis de haberle exigido una gran cantidad de dinero tras su separación. "Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa en Restrepo valorada en 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya", comentó la empresaria, evidenciando el alto costo emocional y financiero de su ruptura.

Epa Colombia no ocultó su descontento y desilusión, señalando que "una persona que te ama no te quita". A pesar de las adversidades, la empresaria destacó su éxito, agradeciendo a Dios por la fortaleza que le ha permitido seguir adelante. "La gente me crucificó, pero aquí estoy, firme", afirmó.

Con estas declaraciones, Epa Colombia no solo expuso las complejidades de su vida personal, sino que también ha puesto en evidencia las luchas internas y legales que enfrentó en medio de su proceso de crecimiento y transformación como figura pública.

