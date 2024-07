Epa Colombia rompe el silencio sobre sus negocios, ¿está en quiebra?

En medio de especulaciones sobre su estabilidad financiera,Daneydy Barrera, más conocida como Epa Colombia,ha decidido aclarar la situación de su empresa y su vida personal.

La influencer y empresaria, famosa por su línea de productos de cuidado capilar, ha enfrentado varios desafíos, pero asegura que no está en quiebra y que sus negocios están en proceso de renovación.

En una reciente declaración en su cuenta de Instagram, Epa Colombia compartió un mensaje muy claro con sus seguidores, donde dejó en evidencia que los rumores de su bancarrota es falso.

“Amiga, primero que todo, agradecerles por el apoyo que me has dado. Desde que nació mi hija, me he motivado mucho más para trabajar y sacarte los mejores productos de Colombia. No estoy quebrada. No estoy pasando por un momento difícil de mi vida. No estoy mal. No estoy cerrando la empresa. Simplemente, estamos innovando, estamos renovando, estamos transformando y estamos posicionando las mejores fórmulas en Colombia, amiga”, expresó en el video.

La empresaria enfatizó que su empresa está en un proceso de remodelación y transformación, enfocada en el posicionamiento de su marca en el mercado colombiano. "Tengo todo una chimba", comentó, refiriéndose al alto nivel de calidad de sus productos.

A pesar de su declaración optimista, Epa Colombia no ha ocultado los problemas que enfrentó en el pasado. A principios de julio de 2024, reveló que había sido víctima de una estafa que resultó en la pérdida de más de $800 millones.

La materia prima que adquirió fue destruida para evitar el pago de impuestos, una situación que afectó gravemente a su empresa.

En una entrevista con Tatiana Franco, Barrera confesó que su empresa estuvo en quiebra en 2022 debido a varios factores. Sin embargo, en 2023, junto con su socia Karol, lograron recuperar la estabilidad financiera.

“Mi empresa estaba quebrada, tengo que ser sincera y nunca lo había dicho. Mi empresa estaba quebrada en 2022 y con Karol la recuperamos en 2023”, afirmó.

Recientemente, Epa Colombia anunció una venta de garaje con los elementos de peluquería de sus locales, lo que desató rumores sobre una nueva crisis económica. Sin embargo, Barrera aclaró que esta medida es parte de la renovación de su empresa, no una señal de problemas financieros.

"Hace un tiempo yo hice un postcuidado con una marca en Colombia, y me fue muy mal con la materia prima. Por eso, decidí tener una pérdida masiva y destruir absolutamente todo para poder relanzar con mejores estándares de calidad", explicó.

Epa Colombia insiste en que, lejos de estar en quiebra, su empresa está en un proceso de fortalecimiento y expansión. Con una nueva estrategia y productos mejorados, la empresaria se muestra optimista sobre el futuro de su marca.

