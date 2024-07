Epa Colombia saca los 'trapitos al sol' de su relación con Karol Samantha: "Nos separamos"

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como 'Epa Colombia', ha enfrentado recientemente una serie de problemas de salud que la han mantenido alejada de sus actividades diarias y bajo revisión médica constante.

Durante estos difíciles momentos, su pareja, Karol Samantha, ha sido un pilar fundamental en su vida, brindando apoyo incondicional y compartiendo la crianza de su hija.

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia quiso expresar su gratitud hacia Karol, compartiendo una conmovedora foto familiar acompañada de un mensaje lleno de amor y reconocimiento. En su publicación, Epa explicó los motivos detrás de sus separaciones pasadas y cómo lograron reencontrarse.

"Karol y yo estuvimos destinadas para estar juntas. Recuerdo cuando tenía 15 años y la vi por primera vez, me gustó al instante. Por cosas de la vida, ella quedó embarazada y nos separamos, pero un día fui a buscarla e intentar dejar mi orgullo, ego y miedo y decirle que ella era el amor de mi vida desde pequeña", relató Epa Colombia.

Su historia de amor comenzó en una pijamada cuando ambas tenían 14 años, y aunque en ese momento no pasó de charlas y besos, la atracción entre ellas era innegable. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes.

La vida las separó cuando Karol quedó embarazada, pero años después, Epa, con determinación, decidió buscar a Karol y declararle su amor.

"A pesar de nuestras diferencias y desencuentros, siempre supimos que estábamos destinadas a estar juntas. Cuando nos reencontramos, decidimos darnos una oportunidad y desde entonces hemos construido una vida juntas", compartió la empresaria.

El apoyo de Karol ha sido crucial, no solo en la vida personal de Epa, sino también en su carrera profesional. Karol maneja una de las empresas de Epa Colombia, manteniéndose alejada del foco de las redes sociales y enfocándose en construir un legado sólido para su familia.

"Somos tal para cual y siempre me preguntan: ‘¿Por qué ella, si no es la de tu proceso?’ Sí es la de mi proceso porque, cuando me caí, estuvo presente y siempre estará. Yo nunca voy a olvidar cuando Karol tomó mi mano y me dijo: ‘Vamos de nuevo a sacar tu empresa adelante’", expresó Epa Colombia.

La relación entre Epa y Karol no ha sido fácil. Han enfrentado críticas, separaciones y desafíos personales, pero su amor y compromiso mutuo han prevalecido. Han aprendido a superar sus diferencias y a apoyarse en los momentos más difíciles, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.

"Karol es la mamá de mi hija y maneja una de mis empresas. Podría ser muy famosa, pero a ella le gusta mucho construir y dejar huellas, como por ejemplo, mi hija, que es igual a ella", añadió Epa Colombia, mostrando el profundo respeto y admiración que siente por su compañera.

