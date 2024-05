Epa Colombia habló de su rol como madrastra; "el niño vive mejor que usted"

La influencer colombiana Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', despejó algunas incógnitas sobre la ausencia de su hijastro en sus redes sociales. Desde que oficializó su relación con Karol Samantha, los seguidores han especulado sobre la vida privada de su pareja, en particular sobre su hijo.

A pesar de los rumores en las redes sociales, Epa Colombia ha mantenido la privacidad en torno al niño, explicando su postura en una reciente declaración. "No me importa lo que digan de mí, menos de mi hija, ni tampoco de mi pareja y su hijo. Amiga, el niño vive mejor que usted", afirmó la empresaria.

Barrera enfatizó que, aunque desempeña el papel de madrastra, respeta la intimidad del hijo de su pareja. "Yo no estoy aquí para publicarlo porque no es mi hijo, es el de ella. Obvio, yo soy la madrastra, pero amiga, tú no sabes nada", agregó.

Epa Colombia y su pareja Samantha /Foto: @epa_colombia

Las interacciones de Epa Colombia con el hijo de Karol Samantha también han sido tema de interés para sus seguidores. En varias ocasiones, la influencer ha elogiado al niño y ha desmentido los rumores sobre el supuesto abandono por parte de su pareja. "Es un niño maravilloso y muy educado", compartió en una historia de Instagram.

A pesar de la curiosidad pública, Daneidy Barrera ha optado por mantener al hijo de Karol fuera del alcance de las redes sociales. "No siento la necesidad de publicar fotos o videos del niño. No es mi hijo, es de ella", reiteró.

¿Cuándo nació la hija de Epa Colombia y Karol Samantha?

El nacimiento de Daphne Samara, la hija de Daneidy y Karol, ha fortalecido el vínculo entre la pareja, recibiendo el apoyo y admiración de sus seguidores. Sin embargo, han dejado en claro que ciertos aspectos de su vida familiar prefieren mantenerlos en privado.

La pequeña nació en Bogotá el pasado 12 de abril gracias a un proceso de inseminación artificial.

La decisión de resguardar la privacidad del hijo de Karol Samantha ha generado comentarios positivos entre los seguidores de Epa Colombia. "Ahí no, amiga, no les prestes atención a la gente... Disfruta tu bebé, que está hermosa", expresó uno de sus seguidores.

En medio de la atención mediática, Barrera y Samantha han demostrado su unidad como pareja y su compromiso con el bienestar de su familia. "Yo nunca imaginé ser madrastra. Pero amiga, tú no sabes nada, tú no sabes la realidad", concluyó Barrera, reafirmando su posición sobre la privacidad del menor.