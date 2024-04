Epa Colombia continúa dando a conocer a la opinión pública algunos datos sobre su hija Dafne Samara, de quien se siente bastante orgullosa mostrándole al mundo lo bella que es, y es que desde que nació no ha parado de mostrarla en sus redes sociales, sin ningún tipo de misterio como se lo reconocieron sus seguidores.

Cuando la empresaria tomó la decisión de ser mamá, siempre soñó cómo luciría su hija Daphne Samara. Por lo que ella misma se encargó de los detalles del donante de espermaque quería, para así poder someterse a la inseminación in vitro.

Fue así como después de que naciera la bebé, decidido compartir las imágenes del donante cuando era tan solo un niño, lo que le daba a ella y ala opinión pública, una noción sobre cómo luciría su hija, que a propósito ya empiezan a decir que, efectivamente sí se parece demasiado al portador de sus genes.

Pero, para estar un poco más segura sobre si ella se parecen o no, decidió compartir con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram una fotografía suya y la de su pequeña hija, comparándolas y tratando de encontrar si existen similitudes entre ambas. Publicación que registró la Revista Vea en su pagina web.

Epa Colombia hace la comparación entre ella y su hija Daphne Samara /Foto: tomada de la pagina web de la Revista Vea

Ante la publicación de la empresaria los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y comenzaron a realizar sus propias comparaciones, por su puesto hay quienes dicen que si se parecen y por otra lado los que dicen que no, generando opiniones divididas.

“Bendiciones absolutas”, “Siento que sí parecen”, “Estoy confundida, pero qué ternura”, “Ojalá no se parezca a la mamá”, “Ay noo, pero qué belleza”, “La reina y la mini reina, me encanta”, “Más grandecita sabremos si se parecen o no, todavía está muy chiqui”, “Bendiciones absolutas”, son algunas de la opiniones.

¿Quién es es el medico que la ayudó a Epa Colombia con su hija Daphne Samara?

German Ospina es un médico especialista en fertilidad y fue quien le ayudó a Danaeidy con todo el procedimiento médico al que tuvo que someterse para poder quedar embarazada mediante la fertilización in vitro y poder cumplir su sueño de ser madre.

Médico que se pronunció con un sentido mensaje sobre el trabajo realizado con Daneidy Barrera y su pareja Karol Samantha. “La medicina reproductiva me ha dejado enseñanzas que han cambiado mi vida en todos los aspectos”, son las palabras con las que inicia el post.

De igual manera, el galeno agradeció y celebró al mismo tiempo la llegada de Daphne Samara. En sus palabras se mostró agradecido con ambas por la manera en que asumieron todas la indicaciones dadas y por su buen trato con él y su equipo de trabajo.

Hoy, al ver a Daphne Samara, sana y amada por su familia, veo la confirmación que el amor todo lo puede. Más allá de las redes sociales y de la vida pública, han sido un par de pacientes maravillosas, amables, respetuosas, que siguieron las indicaciones de manera juiciosa y constante, que soñaron este momento y lo lograron. German Ospina

