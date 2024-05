Epa Colombia muestra la cicatriz de la cesárea y los dolores que padece

Daneidy Barrera Rojas, ampliamente reconocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, ha abierto su corazón para compartir con sus seguidores la dolorosa realidad que ha enfrentado desde el nacimiento de su hija, Daphne Samara.

La empresaria, quien recientemente cumplió su sueño de convertirse en madre mediante un proceso de inseminación artificial, ha experimentado un posparto lleno de complicaciones que la han sumido en un profundo malestar físico y emocional.

Tras un largo y costoso proceso de fertilización asistida, que según sus propias palabras rondó los "200 millones de pesos", ‘Epa Colombia’ recibió con gratitud el esperado nacimiento de su primogénita el pasado 9 de abril.

Sin embargo, la dicha de la maternidad se ha visto empañada por intensos dolores que persisten desde entonces, marcando sus primeras semanas como madre.

En un conmovedor video compartido en su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera anunció el nacimiento de su hija, mostrando momentos íntimos del proceso de parto y sus primeros instantes junto a la pequeña Daphne.

Tras la felicidad del momento, la influencer ha revelado abiertamente las secuelas que este proceso dejó en su salud.

A través de sus redes sociales, Epa Colombia compartió con sus seguidores el intenso dolor que enfrenta en su posparto, describiendo una sensación de ardor y quemazón en la parte inferior derecha de su abdomen que se ha intensificado con el paso de los días.

"Me arde la piel por dentro, me quema ¿Es normal? Hoy me amaneció doliendo más que nunca", expresó Barrera en una de sus historias de Instagram, revelando la magnitud de su sufrimiento.

Epa Colombia muestra su cicatriz de cesárea Foto: Instagram @famososhastalaz

A pesar de sus dificultades, ‘Epa Colombia’ ha demostrado estar completamente enamorada de su hija, compartiendo con sus seguidores la alegría de la maternidad a través de tiernas fotografías y videos de Daphne Samara.

Su experiencia también sirve como recordatorio de los desafíos físicos y emocionales que pueden surgir en el camino hacia la maternidad, desmitificando la imagen idealizada que a menudo se proyecta en las redes sociales.

En medio de su lucha contra el dolor posparto, Daneidy Barrera Rojas encuentra en el apoyo de sus seguidores un rayo de esperanza, compartiendo su experiencia de manera honesta y sin filtros.

