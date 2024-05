Evaluna sufre caída a sus 6 meses de embarazo: "Se me vino el mundo encima"

Evaluna sufrió una caída a sus seis meses de embarazo, dejando a todos con el corazón en la boca. El mismo Camilo, su esposo, compartió los detalles de este momento de angustia y dio un parte de tranquilidad sobre la salud de Amaranto, su segundo hijo que está en camino.

En una entrevista Camilo reveló cómo ocurrió el accidente. "Estábamos en el taller creativo, colgué unas hamacas para parchar. Nosotros andamos con nuestra hija Índigo para todo lado. Yo estaba en reunión y a mi esposa le encanta montarse para dormirla", contó Echeverry.

De repente, un sobresalto: "En una bodega industrial, con piso de concreto. Miro y no está mi esposa, no está mi hija y la escucho llorar. Lo vi todo oscuro, esos son los momenticos que son pendejos, pero pueden ser mortales. Mi esposa estaba llorando en silencio, asustada. Tú no quieres que tu esposa con seis meses de embarazo se caiga de una hamaca", expresó con preocupación.

"Se me vino el mundo encima. Se me pasó todo el universo. Nos acostamos un momento con miedo a decir: ¿y Amaranto? Al final todo perfecto. Amaranto pateó perfecto, todo estaba rebien", agregó el cantante al podcast ‘40 Copas de Roberto Cardona’, visiblemente aliviado por el final feliz.

Publicidad

Por suerte, todo quedó en un susto y tanto Evaluna como Amaranto están bien. En las redes sociales, los seguidores de la pareja expresaron su alivio al enterarse de la noticia. Cabe destacar que aún no se sabe si el bebé es niño o niña, ya que la pareja ha decidido mantenerlo en secreto hasta el nacimiento, ¡qué emoción!

¿Cuán nacería Amaranto?

Publicidad



¡Qué coincidencia tan especial! Si la pareja realmente espera a su segundo hijo para agosto de 2024, Amaranto podría llegar al mundo en el mismo mes que su mamá, Evaluna Montaner, quien llegó al mundo un 7 de agosto.

Vea también: Hermanos Mucutuy: imágenes y datos inéditos del accidente