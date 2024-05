La celebración del Día de la Madre adquirió un significado especial para Daneidy Barrera, creadora de contenido conocida como Epa Colombia. Este año, su primer festejo como madre llegó con la dulce presencia de Daphne Samara, su esperada hija.

El 9 de abril marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de esta empresaria, quien junto a su pareja, Karol Samantha, recibió con alegría a la pequeña después de un largo proceso de inseminación. La llegada de Daphne Samara llenó de felicidad el hogar de Daneidy, quien no ha dejado de expresar su emoción a través de las redes sociales, compartiendo cada momento especial con su hija.

Epa Colombia no puede amamantar a su bebé

Sin embargo, este periodo también ha presentado desafíos, particularmente en el aspecto de la lactancia materna. En una entrevista para el programa La Red del Canal Caracol, Daneidy compartió su experiencia, revelando las dificultades que ha enfrentado para amamantar a su bebé.

"Todos los cuerpos son distintos", expresó Daneidy al hablar sobre su experiencia con la lactancia. Aunque inicialmente pudo proporcionar a su hija los primeros calostros, pronto se encontró con que su producción de leche disminuyó. "Me hubiera gustado darle seno, pero no di absolutamente nada. Soy mamá de fórmula, le doy tetero", comentó la empresaria, destacando que, a pesar de las dificultades, no se siente acomplejada ni culpable.

La empresaria también resaltó el apoyo fundamental que ha recibido de Karol Samantha durante este proceso, destacando que la presencia y el respaldo de una mujer ha sido invaluable para ella y su bebé. "La veo y creo que lo vale todo. Siento que no puedo pedirle más a la vida", compartió emocionada.

Además de celebrar la llegada de su primera hija, Daneidy confesó sus deseos de ampliar la familia en el futuro. "Daphne Samara no es la única bebé que quiero tener. En unos años espero poder encargar un hermanito o hermanita", reveló la influencer.

