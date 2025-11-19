Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
REAPARECE IVÁN MORDISCO
SECUESTRAN AL HIJO DE GIOVANNY AYALA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala; dos carros y una moto

Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala; dos carros y una moto

Este hecho se suma al reciente asesinato del líder indígena José Adelmo Valencia, en un contexto de ataques y hostigamientos constantes atribuidos a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala
Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala
Foto: Redes de Miguel Ayala y Giovanny Ayala
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

La noche del martes 18 de noviembre en la Vía Panamericana, Miguel Ayala (de 23 años), músico e hijo del famoso cantante de música popular Giovanny Ayala, junto a su mánager, Jairo Maturana, fueron víctimas de un doble secuestro.

La retención ocurrió mientras ambos se movilizaban entre Popayán y Cali. Según los informes preliminares de las autoridades, Ayala y su acompañante viajaban en una camioneta desde Popayán con la intención de tomar un vuelo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en el Valle del Cauca.

Su recorrido fue interrumpido a la altura de La Venta, en la jurisdicción de Cajibío, un punto conocido también como la vereda El Túnel.

Te puede interesar

  1. Él es Luis Alberto Rendón Melo, padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto secuestro
    Luis Alberto Rendón Melo y Greeicy Rendón
    Foto: Instagram de Luis Alberto Rendón Melo y Greeicy Rendón
    Judiciales

    Él es Luis Alberto Rendón Melo, padre de Greeicy Rendón, involucrado en caso de secuestro

  2. Blessd en la mira de autoridades por supuesto secuestro de un cantante; hay denuncia
    Blessd cantante de música urbana, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @blessd
    Noticias

    Blessd en la mira de autoridades por supuesto secuestro de un cantante; hay denuncia

Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

El vehículo fue emboscado e interceptado por hombres armados que se movilizaban en dos autos y una motocicleta.

Bajo intimidación, los agresores obligaron al conductor a cambiar radicalmente la ruta, forzándolo a retornar en dirección a Popayán.

El grupo armado desvió posteriormente el automóvil hacia el sector de Las Tres Margaritas, tomando rumbo hacia el lago El Bolsón, en una zona rural de Cajibío.

Publicidad

Las versiones indican que el músico y su representante fueron sometidos y trasladados a un destino desconocido.

Miguel Ayala es también artista y ha interpretado canciones de su padre, e incluso participó en el programa 'Yo me llamo'. El joven había estado realizando actividades artísticas el fin de semana en el corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo.

Te puede interesar

  1. Secuestran al hijo del cantante Giovanny Ayala en el Cauca
    Secuestran al hijo del cantante Giovanny Ayala en el Cauca
    Foto: Redes de Miguel Ayala
    Nación

    Secuestran al hijo del cantante Giovanny Ayala en el Cauca

  2. Giovanny Ayala y su confesión sobre una difícil situación
    Giovanny Ayala hace dura confesión y pide ayuda a sus seguidores: “No es fácil”, imagen de referencia
    Farándula

    Giovanny Ayala hace dura confesión y pide ayuda a sus seguidores: “No es fácil”

Publicidad

Este sector es reconocido por las autoridades como un territorio bajo control total de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Si bien no se ha confirmado el grupo responsable, en esa zona opera activamente el frente Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las FARC.

La conmoción por el secuestro de Ayala se produjo apenas horas después de que el departamento lamentara la pérdida en la comunidad indígena.

José Adelmo Valencia, hermano del exsenador y líder indígena Feliciano Valencia, falleció en una clínica de Cali el lunes 17 de noviembre, tras varios días hospitalizado.

Valencia había sido víctima de un ataque armado en zona rural de Santander de Quilichao.

El dirigente indígena fue baleado gravemente justo cuando llegaba a su vivienda. Debido a la seriedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a Cali, donde finalmente perdió la vida.

Mira también: Secuestran al hijo dé Giovanny Ayala y su manager en el Cauca

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Giovanny Ayala

Secuestro

Noticias

Colombia

Cauca