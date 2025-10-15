Él es Luis Alberto Rendón Melo, padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto secuestro

Luis Alberto Rendón Melo, padre de la popular cantante y actriz Greeicy Rendón, se encuentra en el centro de un grave proceso judicial tras ser capturado e imputado por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Estos cargos, formulados por la Fiscalía General de Colombia, podrían acarrearle una condena de hasta 60 años de prisión.

El escándalo se remonta al 8 de mayo de 2023, cuando Rendón Melo es acusado de orquestar un "plan de justicia por mano propia" en una finca de propiedad de su hija, ubicada en el exclusivo sector de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia).



La motivación detrás de la agresión fue el hurto de los contenidos de una caja fuerte, un botín valorado en más de 1.000 millones de pesos (aproximadamente 250.000 dólares) que contenía dinero en efectivo y joyas.

¿De qué fue acusado el padre de Greeicy Rendón?

Según la Fiscalía, Rendón Melo habría contratado a cinco hombres para retener y golpear a dos trabajadores de la artista, a quienes señaló directamente del robo.



La fiscal del caso relató en las audiencias preliminares que las víctimas fueron citadas a una reunión y, al llegar, fueron abordadas por hombres armados.

La descripción de la violencia es cruda. La fiscal detalló que los empleados denunciaron haber sido agredidos físicamente e intimidados. Uno de los agresores supuestamente usó un martillo para golpear a una de las víctimas en el brazo y el pecho, causándole una pérdida significativa de sangre y dejándolo inconsciente.

Los informes medicoforenses confirmaron la brutalidad de los hechos, revelando que una de las víctimas presentaba ocho heridas contundentes, algunas de ellas localizadas en el tórax, además de múltiples hematomas.

La intimidación y el ataque cesaron gracias a la intervención oportuna de las autoridades. El rescate se puso en marcha luego de que un vigilante de la finca escuchara los gritos de auxilio y alertara a la Policía Nacional.

Los patrulleros de la estación de Policía Llanogrande se vieron superados inicialmente por los agresores, quienes portaban "armas largas" o fusiles, por lo que solicitaron refuerzos.

La ayuda provino de una fuente inesperada: la finca vecina, que es propiedad del expresidente Álvaro Uribe. Hombres del esquema de seguridad del político, junto a agentes del Goes, ingresaron al predio y lograron reducir a los secuestradores.

Luis Alberto Rendón y Greeicy Rendón Foto: Instagram de Greeicy y redes sociales

Las víctimas fueron encontradas en habitaciones separadas, con lesiones visibles y en estado de shock. Ese mismo día de los hechos (mayo de 2023), tres personas fueron capturadas, y en total, cinco hombres han sido judicializados en procesos que se encuentran en una etapa más avanzada de juicio.

Luis Alberto Rendón Melo fue capturado recientemente, el sábado pasado, en Cali (Valle del Cauca), durante un retén vehicular de rutina en el barrio Meléndez.

Durante las audiencias, el juez de control de garantías le preguntó a Rendón si se allanaba (aceptaba) a los cargos imputados por la Fiscalía. Él contestó negativamente: “No, señor juez. No me allano”.

A pesar de la gravedad de los cargos, el juez resolvió que, debido a su edad y condición médica, el imputado podrá cumplir la medida de aseguramiento en su residencia, evitando por el momento la prisión.

¿Quién es Luis Alberto Rendón?

El perfil público de Luis Alberto Rendón contrasta fuertemente con las acusaciones que enfrenta. Conocido en el ámbito artístico como El Cachorro, el hombre ha retomado su carrera musical en los últimos años. Es originario de Cali y creció en un ambiente de música popular, herencia de su propio padre.

Rendón postergó su sueño por años, luego de casarse joven y dedicarse a su familia, y además, vivió más de una década en Europa, donde residió durante catorce años, trabajando en diferentes oficios.

Fue el éxito y el apoyo de su hija, Greeicy Rendón, y su yerno, Mike Bahía, lo que lo impulsó a lanzarse profesionalmente a los 58 años, demostrando que "nunca es tarde para lograr un anhelo”. En 2021, lanzó su primer sencillo, Ese disco, e incluso participó en el programa televisivo La Voz Senior.

Posteriormente, lanzó el álbum Flor de París en 2023, en el cual su hija Greeicy actuó activamente como corista y apoyo creativo, consolidando un "puente sólido entre padre e hija".

