Capturan al papá de Greeicy Rendón por presuntos delitos; esto se sabe

Este 12 de octubre se presentó la captura de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante y actriz Greeicy Rendón. Rendón, de 62 años, fue detenido en Cali en las últimas horas y es vinculado a un grave proceso judicial, por supuestos delitos realizados en años anteriores..

Las autoridades le implican los los delitos de secuestro y tortura. La captura está relacionada con la presunta retención ilegal y agresión de dos personas, hechos ocurridos durante diligencias "no oficiales" para esclarecer un millonario hurto ocurrido en el año 2023.

Puedes leer: Greeicy Rendón en medio del abrumamiento destapa difícil momento: "Muchas lágrimas"



De acuerdo con la información preliminar, el padre de Greecy Rendón habría participado, junto con otras personas, en estos actos de agresión. Durante las audiencias preliminares que se realizaron este domingo, 12 de octubre, Luis Alberto Rendón no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por secuestro y tortura.

¿Por qué se acusa al padre de Greeicy Rendón de estos delitos?

El caso judicial se remonta a un robo ocurrido en mayo de 2023 en la finca de la artista, la cual está ubicada en el sector de Llanogrande, en el oriente de Medellín. Este hurto fue de proporciones significativas, con un saldo de joyas, dinero y objetos de valor hurtados por un monto estimado en 1.700 millones de pesos.

Puedes leer: Greeicy Rendón revela el peor beso de su carrera actoral: “Yo me quería vomitar”

Publicidad

Según los reportes de las autoridades, la agresión fue a dos trabajadores del lugar, a quienes el personal de seguridad del predio los retuvo para interrogarlos por el hurto. Durante este proceso, los trabajadores fueron golpeados y amenazados, por la situación ocurrida en la finca de Greeicy Rendón.

Publicidad

Uno de los hombres agredidos narró a los investigadores la violencia que sufrió, asegurando: “Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho”. La víctima explicó que además empezó a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes.

Sumado a lo anterior, explicó que recibió graves amenazas, afirmando que le metían “el cañón de la pistola en la boca” y le advertían que, si no hablaba, se atendrá a las consecuencias. La Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de presentar los elementos materiales probatorios que vinculan al padre de la cantante con los hechos de secuestro y tortura.

Sin embargo, el caso sigue bajo investigación, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la audiencia de imputación de cargos y las medidas que adoptarán las autoridades judiciales. Hasta el momento, Greeicy Rendón no se ha pronunciado públicamente sobre la detención de su padre.

Mira también: Identificados los responsables del crimen de B King y Regio Clown, ¿habrá justicia?