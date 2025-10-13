Publicidad

Capturan al papá de Greeicy Rendón por presuntos delitos; esto se sabe

Luis Alberto Rendón, padre de la artista Greeicy Rendón, fue detenido por las autoridades en medio de una investigación por presuntos delitos.

Capturan al papá de Greeicy Rendón por presuntos delitos, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @greecy y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de oct, 2025