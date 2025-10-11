Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE CANTANTE EN MÉXICO
PUNTAJE PERFECTO DEL ICFES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La fuerte exigencia de Yina Calderón a Valdiri antes de su pelea en Stream Fighters 4

La fuerte exigencia de Yina Calderón a Valdiri antes de su pelea en Stream Fighters 4

Antes de subirse al ring en Stream Fighters 4, la creadora de contenido Yina Calderón lanzó una inesperada exigencia a Andrea Valdiri.

La fuerte exigencia de Yina Calderón a Valdiri antes de su pelea en Stream Fighters 4
La fuerte exigencia de Yina Calderón a Valdiri antes de su pelea en Stream Fighters 4
Foto: pantallazos tomados de @lavaldiris y @yinacalderonoficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de oct, 2025