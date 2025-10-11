La fuerte exigencia de Yina Calderón a Valdiri antes de su pelea en Stream Fighters 4

Faltan pocos días para el para Stream Fighters 4, evento en el que se enfrentarán Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Coliseo Med Plus de Bogotá el próximo 18 de octubre. El cual promete ser uno de los eventos digitales del país, en especial por la expectativa que se despertó a este encuentro de boxeo.

La pelea entre Yina Calderón vs Andrea Valdiri despertó el interés de muchas personas en redes sociales, en especial por cómo se vendió este enfrentamiento por parte de las creadoras de contenido. Donde cada una fiel a su estilo decide cómo vender la confrontación a sus seguidores.

Puedes leer: Apuestas en la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón: guía para hacerlo legalmente



Sin embargo, en las últimas horas se conoció un TikTok por parte de Yina Calderón donde solicita que le hagan la prueba de antidoping a Andrea Valdiri, antes de que se suban al cuadrilátero, debido a que teme a que ella alga como un toro y la derrota usando este tipo de sustancias.

“Qué le revisen la prueba de antidoping, para que no haya consumido ninguna sustancia, que provoque que salga toda Chucky, y a ganarme en el cuadrilátero ”, explicó Calderón a sus seguidores, donde también confirmó que ya tiene listo todo para la pelea, su ropa, las luces para la entrada. Destacando que la entrada es lo más importante, porque en esta van a ver el show.

Publicidad

Andrea Valdiri vendió su pelea con Yina Calderón como un partido de la Selección Colombia

Por los últimos comentarios de la pelea Yina Calderón vs Andrea Valdiri, la barranquillera compartió una historia en su instagram donde comparó este enfrentamiento como un partido de la Selección Colombia, donde destacó que ahora tiene responsabilidad con el país.

Puedes leer: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: la pelea de Stream Fighters 4; fecha y hora

Publicidad

"Yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente yo no sé si levantarme feliz o preocupada porque qué responsabilidad tan grande la que tengo por Colombia. Te voy a decir una vaina. Entró octubre y Yina no le ha pegado ni a una. Yo de verdad ya no sé qué pensar de esto", dijo mientras escuchaba en su carro 'El ritmo que nos une', canción de Ryan Castro que se hizo popular en la Copa América 2024.

Cabe destacar que Yina Calderón a sus seguidores de Instagram confirmó que durante este fin de semana se retirara de las redes sociales, con el fin de estar concentrada para dar el cien por ciento en el enfrentamiento, y que volverá a estar activa el próximo 14 de octubre en su programa.

Mira también: El famoso y exitoso comediante con el que salía Yina Calderón: “vive en Miami”