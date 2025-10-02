Yina Calderón anuncia que se retira de pelea contra Andrea Valdiri, ¿estaba borracha?

El evento de boxeo de creadores de contenido Stream Fighters 4, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus en Bogotá, podría sufrir un cambio de última hora en su cartelera estelar.

La contienda principal, largamente esperada entre las figuras digitales Yina Calderón y Andrea Valdiri, ha quedado en vilo después de que Calderón anunciara su retiro.

La creadora de contenido y empresaria de fajas, Yina Calderón, hizo la impactante declaración durante una reciente transmisión en vivo junto al organizador del evento, Westcol, quien es considerado el streamer número uno de Latinoamérica.

No obstante, el anuncio se produjo mientras Calderón se encontraba en un evidente estado de embriaguez (o "pasada de tragos"), lo que ha generado una ola de escepticismo entre los internautas y ha llevado a muchos a cuestionar la seriedad de su renuncia.

Según la DJ, su decisión de bajarse del ring se basa en un supuesto maltrato y un trato diferencial que ha recibido por parte de Westcol desde que se confirmó la pelea.

Calderón expresó su firme postura, manifestando que no tolerará más la actitud del organizador: “Me retiro de la pelea de, mmm, Valdiri versus Yina, porque no voy a permitir que Westcol venga más a tratarme mal a mí”.

La empresaria insistió en que ha percibido un trato preferencial hacia su rival, Andrea Valdiri, a quien el streamer "sí la trata rebién", mientras que a ella la habría descalificado públicamente.

La tensión habría escalado durante la transmisión en vivo cuando Yina Calderón confrontó a Carlos, mánager de Westcol, cuestionándolo sobre su trabajo.

Tras los constantes interrogantes, el mánager se molestó y le lanzó un comentario que, sumado a otras diferencias de opinión con Westcol, detonó la manifestación de Yina sobre su salida. En su discurso de renuncia, la creadora de contenido incluso se mostró dispuesta a asumir las consecuencias económicas: "Si tengo que devolver el dinero, lo devuelvo, pero así no trabajo yo”.

A pesar de la vehemencia de sus declaraciones—como cuando dijo: “Usted cree que a mí me importa que un man venga a decirme un poco de cosas, entonces ya”—, y de asegurar que contactaría al mánager Carlos para formalizar su retiro, la realidad es que aún se desconoce si la renuncia es definitiva.

¿Realmente se retira Yina Calderón de la pelea que tiene con Andrea Valdiri?

El anuncio, realizado bajo los efectos del alcohol, provocó que los seguidores duden si se trata de una decisión inamovible o si fue simplemente “un tema de copas y un momento caliente”.

De hecho, no es la primera vez que Yina Calderón amaga con retirarse del enfrentamiento con Valdiri, lo que lleva a algunos a especular que podría ser un intento por "llamar la atención" o "llamar audiencia" de cara al evento del 18 de octubre.

La confusión entre los seguidores también se debe a que, semanas atrás, Calderón había afirmado estar lista para el desafío, llegando a decir: “Yo no me le arrugo a nada”.

Por ahora, la organización de Stream Fighters, liderada por Westcol, no ha emitido un anuncio oficial definitivo sobre el futuro de la pelea estelar ni si buscarán un reemplazo, en caso de que Calderón confirme su salida. La incertidumbre continúa, mientras Valdiri se mantiene concentrada en su preparación, incluso recurriendo a un polémico ritual de comer ojo de vaca crudo para obtener energía.

