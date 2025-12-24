El nombre de bebé que más se registró en Colombia en 2025, según la Registraduría

David fue el nombre más inscrito en Colombia durante 2025. Así lo confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil al publicar el listado oficial de los nombres que más se repitieron en los registros civiles a lo largo del año.

La cifra no pasó desapercibida: 26.486 niños fueron registrados con ese nombre, ubicándolo en el primer lugar a nivel nacional.

El dato marca un movimiento interesante en las preferencias de los padres, pues David logra superar a nombres que durante décadas encabezaron estas listas, como María y José.

Aunque estos siguen siendo muy frecuentes, ya no ocupan el primer lugar, lo que evidencia un cambio gradual en la manera en la que las familias colombianas están eligiendo cómo llamar a sus hijos.



Los nombres más comunes registrados en Colombia en 2025

Según la información divulgada por la Registraduría, este fue el listado de los nombres con mayor número de registros durante el año:



David : 26.486 registros

: 26.486 registros Sofía : 23.077 registros

: 23.077 registros María : 18.858 registros

: 18.858 registros José : 16.522 registros

: 16.522 registros Andrés : 13.758 registros

: 13.758 registros Liam: 11.128 registros

La presencia de nombres clásicos junto a otros de origen internacional muestra una mezcla clara entre tradición y nuevas influencias. Mientras María, José y Andrés mantienen una fuerte presencia, nombres como Sofía y Liam reflejan una apertura a tendencias globales que cada vez tienen más espacio en el país.

Qué refleja el liderazgo de David en los registros

Que David encabece la lista no es un dato menor. Se trata de un nombre tradicional, ampliamente conocido, pero que también se percibe como actual y fácil de usar en distintos contextos. Muchos padres lo consideran un nombre corto, claro y con buena aceptación social, lo que podría explicar su popularidad sostenida y su crecimiento frente a otros nombres históricos.

Este liderazgo también muestra que, aunque hay una diversificación en las elecciones, los nombres con fuerte arraigo cultural siguen teniendo peso en las decisiones familiares.

Por qué los padres piensan más el nombre que eligen

Elegir el nombre de un hijo sigue siendo una decisión cargada de significado. No se trata solo de una preferencia personal, sino de una elección que muchos padres analizan desde distintos ángulos: cómo suena, qué transmite y cómo puede ser percibido socialmente.

Diversos estudios citados por medios internacionales han señalado que el nombre puede influir en la forma en que una persona es percibida en entornos educativos, laborales y sociales. Por eso, cada vez más familias buscan nombres que consideren positivos, neutros y con buena aceptación general.