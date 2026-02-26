VIDEO: Pillan a Bad Bunny y a su ex Gabriela Berlingeri junticos en la playa ¿volvieron?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la diseñadora Gabriela Berlingeri volvieron a ser vistos juntos, esta vez en Australia, donde fueron captados compartiendo en varios espacios públicos.

Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales y reavivaron con fuerza las versiones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Para quienes no conocen la historia, Bad Bunny y Gabriela mantuvieron una relación durante varios años entre el 2017 y el 2022 algo intermitente.



Aunque nunca fueron una pareja que expusiera todos los detalles de su vida privada, sí aparecieron juntos en eventos públicos, relevantes en la carrera de 'El Conejo Mal' y publicaciones en redes.

Como ocurrió con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, al que ella asistió como parte de su círculo más cercano.

También han sido vistos juntos en distintos países durante la gira del artista, con cenas en Buenos Aires y salidas en São Paulo, encuentros que volvieron a alimentar rumores de una posible reconciliación.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri volvieron?

Ahora, nuevas fotografías y videos los muestran compartiendo tiempo en Sídney, ciudad a la que el artista viajó por compromisos de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El artista se alista para presentarse en el ENGIE Stadium el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026.

En las imágenes,ambos aparecen tranquilos, disfrutando de la playa y compartiendo momentos que muchos interpretan como una posible reconciliación.

No aparecen en actitudes afectuosas evidentes, pero el simple hecho de estar juntos fuera del ámbito estrictamente laboral llamó la atención.

Algunos seguidores interpretan estas apariciones como una señal de acercamiento sentimental.“Excelente. Y para los que decían: ‘Gabriela no, bla bla, ellos no regresarán’, pues lamento decirles que él la ama”.

Otros consideran que puede tratarse simplemente de una relación cordial entre dos personas que compartieron varios años de su vida.

Ninguno de los dos emitió declaraciones oficiales sobre el motivo de su encuentro ni sobre el estado actual de su vínculo."Disfrutando la libertad de poder caminar tranquilos, sin que se forme un caos de fans a su alrededor".

El interés del público también se explica por el momento personal del cantante. En los últimos años su vida sentimental fue tema frecuente en redes y medios. Cada aparición pública genera especulación, especialmente cuando se trata de alguien con quien sostuvo una relación estable.

La relación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri sigue rodeada de incógnitas y giros inesperados. Las recientes imágenes en Australia despertaron nuevamente la ilusión de sus seguidores; sin embargo, como ha ocurrido antes, ambos optan por mantener su vida personal lejos del foco mediático.

