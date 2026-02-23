Bad Bunny detuvo el show y rindió homenaje a Willie Colón en Brasil tras su fallecimiento

El mundo de la música latina está viviendo un momento de conmoción tras la muerte de Willie Colón, uno de los artistas más influyentes de la salsa, ocurrido el sábado 21 de febrero de 2026 a la edad de 75 años.

La noticia generó reacciones desde diferentes géneros musicales, y una de las más comentadas fue hecha por Bad Bunny, quien decidió rendir un homenaje público durante uno de sus conciertos en São Paulo, Brasil.

Mientras se presentaba en el Allianz Parque como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, el artista urbano detuvo su espectáculo por unos minutos para hablar con el público sobre la reciente pérdida del músico salsero.



Bad Bunny expresó palabras de respeto y reconocimiento hacia la trayectoria de Colón, destacando su importancia en la historia de la música latina y en los ritmos caribeños que hoy son celebrados en todo el mundo.

Durante ese momento, Bad Bunny tomó un micrófono y sin prisa explicó a los asistentes que Willie Colón fue una figura fundamental para la música latinoamericana, señalando que su obra dejó huella en generaciones completas de artistas y oyentes.

En sus palabras afirmó: “Hoy se fue una gran leyenda de la música latina, Willie Colón. Gracias por tanto y que descanse en paz”, mientras el público respondía con aplausos prolongados.

Asimismo, envió mensajes de apoyo a los familiares del salsero: “Le deseamos que descanse en paz a Willie Colon. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”. dijo el artistas.

Videos del momento fueron difundidos en distintas plataformas digitales poco después del concierto. Estas grabaciones permitieron que el homenaje fuera visto por usuarios en varios países y facilitó que el mensaje expresado por Bad Bunny llegara a audiencias que no estaban presentes en el estadio.

🎶 🇧🇷 Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón en Brasil



El gesto fue recibido con aplausos y emoción por parte de los asistentes, destacando la… pic.twitter.com/D6XX6ihCub — Expedientes (@Expedientes_ec) February 22, 2026

Mensajes y tributos tras la muerte de Willie Colón

El homenaje de Bad Bunny se suma a una ola de tributos de artistas, medios y fanáticos de todo el mundo, quienes destacaron la importancia de Colón y lo recuerdan como un símbolo de la música latina.

Desde mensajes en redes sociales hasta artículos en medios internacionales, la figura de Colón está siendo celebrada como un puente entre generaciones y estilos musicales.

Entre los mensajes más destacados está el de Rubén Blades, quien destacó su aporte a la historia de la salsa y su influencia musical. Por su parte, Marc Anthony resaltó su papel como referente del género.

Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle también publicaron mensajes en los que subrayaron la importancia de su obra y su impacto en generaciones de músicos. Estas reacciones reflejan el alcance del legado de Colón dentro de la música latina.

La muerte de Willie Colón marca un punto relevante dentro de la historia de la música latina. Su trayectoria incluye álbumes considerados clásicos y colaboraciones que influyeron en el desarrollo de la salsa y otros géneros caribeños.

