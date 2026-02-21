Así fue la relación de Willie Colón con Colombia: le dedicó una canción al país

La salsa mundial se viste de luto tras la confirmación del fallecimiento de Willie Colón este sábado 21 de febrero de 2026, a los 75 años de edad. De igual forma, se conoció que este mantuvo durante décadas una relación profunda y bidimensional con Colombia, al punto que consideró al país como el último bastión de su género musical.

De igual forma, se conoció que el vínculo del artista neoyorquino con el público colombiano fue una historia de gratitud mutua. Al punto que este inmortalizó este afecto en su icónica canción "Pa’ Colombia", un tributo que se convirtió en himno y mostraba sus "cinco novias": Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali.

Para Willie Colón, Colombia representaba el pulmón que mantenía con vida el ritmo caribeño. En diversas ocasiones afirmó: “Si no fuera por Colombia, la salsa estaría caída totalmente”,tanto es así que su presencia fue habitual en eventos masivos como la Feria de las Flores de Medellín .



Al punto que su última presentación en los escenarios nacionales ocurrió en diciembre de 2023, durante la Feria de Cali, cuando protagonizó un momento emotivo y preocupante cuando debió abandonar brevemente la tarima por problemas de salud. Pese a la fatiga, regresó para finalizar su tanda, agradeciendo a Dios y al público por permitirle cerrar su presentación.



¿Qué más se conoció de la relación de Willie Colón con Colombia?

Por otro lado, la relación del artista con Colombia también estuvo marcada por la tensión política en años recientes. A través de sus redes sociales, el artista se convirtió en un férreo crítico del presidente Gustavo Petro, a quien cuestionó duramente tanto en su faceta de opositor y en su momento como Presidente.

Recordemos que Willie Colón, se identificó como seguidor de Donald Trump, al punto que utilizó sus plataformas para alertar sobre lo que consideraba un rumbo peligroso para el país. Una de sus frases más recordadas en este ámbito fue: “Como opositor tenía todas las soluciones, como presidente todas las excusas”.

A pesar de estas controversias ideológicas que dividieron opiniones en las redes, su legado musical permaneció intacto para la mayoría de los melómanos. Se conoció que el artista falleció en paz, rodeado de su familia en un hospital de Nueva York, cerrando así un capítulo fundamental en la historia de la música latina.