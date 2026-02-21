Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Rubén Blades reaparece y se pronuncia a la muerte de Willie Colón: “Me resistía a creerlo”

Rubén Blades reaparece y se pronuncia a la muerte de Willie Colón: “Me resistía a creerlo”

Rubén Blades y Willie Colón mantuvieron una enemistad de larga data, al punto de dejar de hablarse; la tensión se hizo evidente en 2003.

Rubén Blades habla sobre Willie Colón
Rubén Blades reaparece y se pronuncia a la muerte de Willie Colón: “Me resistía a creerlo”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

El mundo de la salsa se encuentra en luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, este 21 de febrero, una de las leyendas del género, a los 75 años. Por lo cual, se conoció una de las reacciones más esperadas de su antiguo compañero y posterior rival, Rubén Blades, quien pese a la enemistad usó sus redes para expresar su dolor.

A través de su cuenta oficial en X Blades compartió un mensaje breve: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”. En su publicación, el artista panameño extendió su sentido pésame a Julia, la esposa de Colón, así como a sus hijos y demás seres queridos.

Puedes leer: El grave accidente que sufrió Willie Colón y que había afectado su salud

De igual forma, anticipó que este no será su único pronunciamiento. El intérprete de "Pedro Navaja" mencionó que, cuando tenga más calma, escribirá con mayor profundidad sobre la importancia de Willie Colón y el legado vital que deja en la música latina.

Recordemos que antes del fallecimiento del artista, el panameño se le había mandado un mensaje de recuperación, después de conocer que Colón había sido hospitalizado de urgencia el pasado 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York debido a complicaciones respiratorias.

¿Por qué terminaron siendo enemigos Rubén Baldes y Willie Colón?

Cabe destacar que la relación entre Blades y Colón es fundamental para entender la historia de la salsa, aunque juntos crearon en 1978 'Siembra', el álbum más vendido del género, su sociedad se fracturó definitivamente en 2003.

El origen de la disputa fue un concierto conmemorativo en San Juan, Puerto Rico, donde Willie Colón acusó a Rubén Blades de no pagarle la suma acordada. Blades explicó que para el evento, cobraría 350.000 dólares y que, tras pagar hotel, músicos, pasajes y otros gastos, el restante se dividiría en partes iguales con Colón.

Puedes leer: ¡Atención! Fallece Willie Colón, cantante emblemático de la salsa a nivel mundial

Sin embargo, el exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68.000 dólares. Posteriormente, en mayo de 2007, Colón lo demandó alegando que le adeudaba 115.000 dólares por el concierto.

Esto derivó en una demanda judicial en 2007 que finalmente fue fallada a favor de Blades en 2013, cuando un tribunal determinó que la promotora del evento había desviado los fondos sin autorización.

Pese a la resolución legal, el distanciamiento persistió hasta el final, dejando a los seguidores con el anhelo de un reencuentro que nunca ocurrió en los escenarios, además de dejar a los seguidores de los dos sobre un posible reencuentro entre ellos.

