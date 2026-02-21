El grave accidente que sufrió Willie Colón y que había afectado su salud

La noticia del fallecimiento de Willy Colón, uno de los nombres más importantes de la salsa, causó conmoción entre millones de seguidores. El artista perdió la vida a los 75 años, dejando un legado musical que marcó varias generaciones.

Parte de lo que se sabía sobre su estado de salud estaba ligado a un accidente grave que sufrió años atrás y que terminó por afectar su cuerpo con el paso del tiempo.

El accidente que afectó la salud de Willie Colón

El accidente ocurrió en abril de 2021 cuando Colón viajaba con su esposa en un vehículo por Carolina del Norte, en Estados Unidos. En ese momento, la pareja se vio involucrada en un choque muy fuerte del que tuvieron que ser rescatados de los escombros y trasladados a un hospital para recibir atención médica urgente.



Los médicos del hospital confirmaron que las heridas eran serias. El músico sufrió una conmoción cerebral fuerte, lesiones profundas en la cabeza que requirieron grapas y fracturas en una de las vértebras del cuello.



Todo esto lo dejó en una situación delicada de salud por un tiempo, y aunque logró recuperarse en parte, esos daños continuaron repercutiendo en su bienestar en los años siguientes.

Muchos seguidores recuerdan que después de ese accidente, Colón presentó algunas dificultades en eventos y presentaciones, en varias ocasiones hubo preocupación pública por su salud, como cuando debió interrumpir un concierto en la Feria de Cali porque se sintió mal y tuvo que dejar el escenario por unos minutos.

A pesar de esos retos físicos, Colón siguió vinculado al mundo de la música y mantuvo su legado vivo. Su carrera duró más de cinco décadas y lo llevó a colaborar con grandes artistas, grabar discos inolvidables y dejar una huella profunda en quienes aman la salsa.

Canciones como 'El Gran Varón', 'Idilio' y 'Gitana' forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

En los días previos a su fallecimiento, su estado de salud generó preocupación porque estuvo internado en un hospital de Nueva York por complicaciones respiratorias, según informaron medios y allegados.

Su familia confirmó que murió en paz, rodeado de seres queridos. Aunque no se ha confirmado una causa exacta, se sabe que las complicaciones que vivió en estos últimos años, sumadas a los efectos duraderos del accidente de tránsito de 2021, jugaron un papel importante en el declive de su salud.

El accidente y sus secuelas marcan un capítulo importante en la historia de Colón porque no solo fue un hecho aislado, sino una experiencia que afectó su vida y su capacidad para recuperarse plenamente.