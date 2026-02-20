¿Qué le pasó a Willie Colón? La leyenda de la salsa genera preocupación por su salud

Willie Colón, el gran varón de la salsa, genera una ola de preocupación entre sus seguidores luego de circular en redes sociales un reporte que indica que el músico estaría hospitalizado de urgencia.

La información circuló principalmente entre usuarios de la red social X, antes twitter, donde se señaló que Colón fue llevado a un centro médico en Nueva York tras presentar complicaciones respiratorias.

De acuerdo con mensajes compartidos por algunos usuarios, el salsero ingresó el 18 de febrero de 2026 al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, en el estado de Nueva York, luego de sufrir dificultades para respirar.



Esa versión también señala que su estado de salud sería delicado, aunque esta información no cuenta con confirmación por parte de fuentes oficiales ni de su familia o equipo de trabajo.



¿Qué mostró la ausencia de Willie Colón en redes sociales?

Un detalle que llamó la atención de los seguidores es que Colón, quien mantiene actividad constante en sus cuentas personales, dejó de publicar contenido durante varios días antes de que la noticia comenzara a viralizarse. Muchos interpretaron ese silencio como una posible señal de un problema serio de salud.

Las publicaciones en redes sociales generaron reacciones inmediatas entre fanáticos y figuras del género musical. Mensajes de apoyo y pedidos de oración comenzaron a circular junto con la especulación sobre su estado médico. Algunos seguidores compartieron reflexiones sobre su ausencia en plataformas como Instagram y X, lo que incrementó la incertidumbre.

Hasta el momento, no existe un informe médico oficial ni un comunicado público emitido por la familia o representantes de Colón que confirme si permanece hospitalizado o cuál sería su diagnóstico. Por esta razón, gran parte de la información disponible procede de reportes extraoficiales y rumores difundidos en redes sociales.

Al revisar su cuenta de Instagram, donde Colón suele ser muy activo, se confirmó que efectivamente llevaba cuatro días sin publicar ningún mensaje. El último post del salsero, del 15 de febrero, reflejaba sus reflexiones sobre la juventud y la sociedad:

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción.

Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”. Este tipo de mensajes refleja la forma en que Colón suele expresar su postura frente a dilemas y conflictos actuales, manteniendo su característico estilo de reflexión profunda.

¿Quién es Willie Colón?

Willie Colón figura entre los nombres más influyentes de la historia de la salsa. Nació en Nueva York y cuenta con ascendencia puertorriqueña. Alcanzó reconocimiento internacional como trombonista, cantante y compositor.

Entre sus éxitos más recordados aparecen El Gran Varón, Gitana y Talento de Televisión, canciones que marcaron generaciones en América Latina.

Su trayectoria incluye colaboraciones con grandes figuras del género y una carrera que lo consolidó como referente de la música latina desde la década de los años 70. Hoy, a sus 75 años, continúa como una figura emblemática cuya salud despierta interés entre seguidores de distintas generaciones.

Por ahora, solo son posibles versiones de su salud. Hasta que se emita un comunicado médico o una declaración formal, el estado de salud de Willie Colón sigue sin información verificada. Mientras tanto, seguidores y medios permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que permita aclarar la situación real del músico.

