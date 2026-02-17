“Ustedes dieron papaya” La confesión de los secuestradores a Miguel Ayala

El mundo del entretenimiento quedó en shock tras el secuestro de Miguel Ayala en el departamento del Cauca, el pasado 18 de noviembre, cuando el artista se devolvía al aeropuerto, después de una presentación. Sin embargo, en exclusiva para La Kalle, Miguel reveló que su secuestro estaba organizado.

Inicialmente, el relato del joven cantante, afirmó que los secuestradores fueron directos al explicar por qué lo tenían allí y le explicaron que ya le habían seguido el rastro, esto debido a que sabían que su papá era Giovanny Ayala y también que tenía constantes presentaciones en la zona del Cauca.

Por otro lado, explicó que en un inició pensó que eso se trataba de un robo, al punto que apenas vio que interceptaron el vehículo, decidió ocultar su anillo. Sin embargo, después de que estos les exigieran dinero se montaron a la camioneta y cambiaron el rumbo de este vehículo.



Después explicó que tras una larga caminata, él y Nicolás, su amigo, evidenciaron que el ‘cambuche’ que se encontraba armado fue puesto hace poco tiempo, además de que el árbol base para este fue cortado recientemente. Al punto que uno de los secuestradores le dijo: "Ustedes dieron papaya". Escucha lo que comentó después Miguel Ayala en la entrevista completa.

¿Qué otros detalles entregó Miguel Ayala sobre sus captores?

El hijo de Giovanny Ayala, Miguel, detalló que los captores tenían información alarmante sobre su vida privada. "Había una persona que mejor dicho aquí hace un mes decía que yo andaba enjoyado, que yo con una cadena, con anillos, que yo estaba cobrando tanto, que tenía tanto en la cuenta", relató el artista.

Al punto que llegó a pensar que había alguien cercano o que lo observaba de cerca entregó esos detalles a los criminales. Incluso mencionó haber escuchado la voz de una mujer en el momento del rapto, lo que refuerza la teoría de que fueron "sapeados".

Un aspecto sorprendente de la confesión fue la actitud de algunos secuestradores, quienes afirmaron estar en esa vida por obligación. Miguel recordó que uno de ellos le decía: "Esto es muy feo... usted o se va del país o lo matan".

Según el testimonio, algunos delincuentes expresaron su deseo de abandonar las armas e irse a otros países, como Chile, una vez obtuvieran el dinero del rescate, mostrando así que su secuestro había sido planeado.