Miguel rompe en llanto al escuchar de nuevo a su papá, Giovanny Ayala: "Papi, bendiciones"

Las primeras palabras de Giovanny Ayala después de la liberación de su hijo marcaron el cierre de un episodio que mantuvo en alerta a miles de personas. La confirmación oficial llegó luego de casi dos semanas de incertidumbre, tiempo en el que Miguel Ayala, de 21 años, permaneció privado de su libertad junto a su mánager, Nicolás Pantoja, en una zona rural del Cauca.

Miguel había desaparecido el pasado 18 de noviembre cuando viajaba por la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío. Su destino era el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero el trayecto se interrumpió cuando fue retenido junto a Nicolás en un punto donde la movilidad es limitada y el contacto con las autoridades se hace difícil. Las primeras versiones aseguraron que ambos fueron llevados hacia un punto conocido como Piedra Sentada, en el sur del departamento.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que los dos recuperaron la libertad. El Gaula de la Policía localizó el lugar donde permanecían y adelantó el operativo con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial. Una vez asegurada el área, los uniformados procedieron a trasladarlos para cumplir los exámenes médicos correspondientes y confirmar su estado físico. La Fiscalía también informó que se logró la captura de una persona relacionada con el caso, cuya judicialización está programada para este 3 de noviembre.

Con la noticia ya confirmada, Giovanny Ayala rompió el silencio que había mantenido durante todo el proceso. En su cuenta de Instagram compartió un video de Noticias Caracol y varias publicaciones que anunciaban la liberación. Acompañó el contenido con un mensaje corto, directo y cargado del alivio que buscaba desde hacía días: “Gracias Dios todopoderoso solo para quien todo es posible. Gracias a todo el personal del Gaula, a todos ustedes por su apoyo”. Ese texto se convirtió en la primera reacción pública del artista desde que comenzó la búsqueda.

Momento de rescate a Miguel Ayala /Foto: MinDefensa

Giovanny Ayala, primera llamada con su hijo Miguel

Minutos después del rescate, Miguel Ayala pudo comunicarse con su padre. Noticias Caracol obtuvo el video de ese momento en el que se escucha la voz del joven diciendo: “Hola, papi”. La respuesta de Giovanny fue inmediata, con un tono que reflejaba alivio y emoción contenida: “Hola, hijo. Bendiciones, papi, bendiciones”.

Durante la llamada, el cantante insistió en agradecer por el resultado del operativo y por el estado en el que encontraron a Miguel y a Nicolás. “Tiene que agradecerle mucho a Dios, primero a Dios y a esos ángeles que están ahí con usted. Los rescataron sano y salvo”, le dijo, en una frase que mostró el peso de los días anteriores y la tranquilidad que llegaba por fin.

Giovanny también aprovechó el momento para recordarle a su hijo que nunca estuvo solo. “Siempre estuve con ustedes, desde el día cero. Dios estuvo siempre con ustedes”, aseguró, dejando claro que aquella comunicación marcaba el final de una espera larga y llena de tensión. Fue el primer contacto directo entre padre e hijo después de su liberación y uno de los momentos más comentados tras el cierre del caso.

