Carolina Ramírez habla sobre los retos que enfrenta en su embarazo a los 42 años

La reconocida actriz explicó que enfrentó múltiples complicaciones, incluyendo varios días de hospitalización tras combinar compromisos laborales con su estado de salud.

Carolina Ramírez habla de los problemas en su embarazo
Foto: imagen tomada de Caracol TV
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Carolina Ramírez, reconocida por su papel como Yeimy Montoya en la serie ‘La reina del flow’, anunció hace poco que se encuentra embarazada a sus 42 años, de su pareja Martín Cornide. Noticia que sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, la actriz compartió cómo se encuentra llevando esta nueva etapa de su vida.

La actriz oriunda de Cali compartió una entrevista a la revista Marie Claire, en cuya portada aparece para esta edición, celebrando la maternidad y el nuevo capítulo de su vida, su embarazo. Al punto que esta publicación anunció que se encuentra esperando a su hijo.

Por otro lado, en una discusión con Carlos Vargas la actriz relató las dificultades que se encuentra enfrentado por esta situación. “Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir,  Dios, puede hacer cualquier cosa. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave.”

Así mismo, explicó que cuando regresó a Colombia estuvo muy ocupada por los temas del lanzamiento de ‘La reina del flow’. Sin embargo, que por este motivo estuvo hasta 7 días en el hospital, además comentó que durante su recuperación tuvo que enfrentar varias situaciones inesperadas.

¿Cuáles problemas tuvo Carolina Ramírez durante su embarazo?

Carolina también explicó que durante su proceso de recuperación tuvo varios quebrantos de salud. “Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México.” Pese a eso, explicó que sí pudo hacer el viaje.

De igual forma, explicó que su entorno y la naturaleza influyeron para poder descansar en los diferentes momentos. Pese a esto, Carolina Ramírez ha logrado mantener un espíritu positivo y asegura que se encuentra en buen estado de salud y se encuentra entusiasmada por la llegada de su hijo.

Recordemos que la pareja de la actriz es Martín Cornide, quien en su perfil profesional está ligado con la música y el bienestar integral. Aunque otro sector de los seguidores de sus pareja menciona que está relacionado con temas ambientalistas.

Pese a todo esto se conoció que Cornide mantiene un perfil más bajo, debido a que en sus redes sociales tiene 60.000 seguidores donde muestra sus compromisos por las diferentes causas sociales, especialmente por el rescate de los animales.

