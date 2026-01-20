Adriana Arango revela 'odio' de los fanáticos por nuevo miembro de La Reina del Flow 3

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow ha reavivado una llama que nunca se apagó del todo: la devoción casi religiosa de sus fanáticos.

Adriana Arango, quien interpreta a Ligia Martínez de Cruz —madre biológica de Charlie Flow—, ha vivido en carne propia la magnitud de este fenómeno que trasciende fronteras.

Durante la promoción y giras de la serie, la actriz quedó impactada al ver la intensidad del "fandom" en España, donde seguidores apasionados llegaban al extremo de dormir en carpas en la playa la noche anterior a un evento solo para asegurar un lugar cerca de sus ídolos.

Esta conexión con el público escaló a niveles inéditos durante las grabaciones en el Movistar Arena. A diferencia de otras producciones que utilizan extras contratados, para estas escenas se convocó a fanáticos reales de la serie.

Arango recuerda con asombro cómo la energía de la multitud la hizo sentir, por un momento, como una verdadera estrella de la música al entrar al escenario, confirmando que la lealtad de la audiencia es el motor principal de la producción.

El rechazo a los nuevos personajes de La Reina del Flow y el reto de "Sky"

No obstante, esta misma pasión ha mostrado su cara más amarga con la introducción de nuevos giros narrativos y personajes en esta entrega.

Según Adriana, una parte considerable de los seguidores ha manifestado su molestia en redes sociales debido a la aparición de "Sky", interpretada por la actriz Alison Joan.

El conflicto radica en la profunda fidelidad de los fans hacia los personajes originales; muchos no perdonan que Charlie Flow pueda fijar su atención en una mujer que no sea la protagonista histórica.

La situación ha escalado a tal punto que Arango, conmovida por la intensidad de los ataques virtuales hacia su colega, decidió llamar personalmente a Alison Joan para brindarle apoyo.

"Yo la llamé de verdad porque... ¿cómo se debe sentir uno con todos estos insultos?", comentó Adriana, subrayando la delgada línea que los fanáticos trazan entre la ficción y la realidad.

La actriz comparó este acoso digital con su experiencia hace décadas en Francisco el Matemático, recordando que, antes de las redes sociales, los "villanos" recibían empujones o insultos físicos en el supermercado, mientras que hoy la violencia se ha trasladado al anonimato virtual, siendo igual de hiriente.

Para Arango, este fenómeno de amor y odio es un testimonio del éxito de la serie, aunque no deja de ser un reto para el elenco lidiar con las expectativas de un público que se siente dueño de la historia.

Mientras los fans "pelean y se alegran" simultáneamente, La Reina del Flow 3 continúa consolidándose como un hito de la televisión colombiana, donde la realidad de los fanáticos es tan dramática y apasionante como lo que ocurre en los libretos.

