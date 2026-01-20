Adriana Arango habló de polémicas palabras de Robinson Díaz sobre los influencers

Detrás de cada gran artista suele haber una mente administrativa brillante, y en el caso del reconocido actor Robinson Díaz, esa mente es su esposa, Adriana Arango.

Con una trayectoria que desafía los estereotipos, Arango reveló que su faceta como empresaria no es un capricho reciente, sino una carrera que inició por accidente a los 19 años.

Desde aquel entonces, cuando tuvo que comprarse un atuendo reversible para aparentar seriedad ante grandes empresarios, hasta hoy, Adriana ha sido el pilar que sostiene los proyectos más ambiciosos de su hogar.



Fundada formalmente en 2004, la empresa de Arango se ha convertido en el motor que impulsa el enfoque actual de Robinson Díaz: el teatro.

Según la actriz, su esposo ha dedicado décadas a la televisión con un único propósito final: tener la estabilidad para entregarse por completo a las tablas, que es el sueño de su vida.

Mientras Robinson se sumerge en la interpretación, Adriana se encarga de la compleja maquinaria de producción y gestión que permite que obras como La dama de negro sigan cautivando al público.

Sin embargo, no todo es consenso absoluto en esta pareja de poder del entretenimiento colombiano. Uno de los puntos de mayor fricción mediática ha sido la postura crítica de Robinson Díaz frente a los creadores de contenido digital.

Díaz ha sido tajante al calificar de "estúpida" la búsqueda de fama de muchos influencers, una opinión que Arango respeta pero no comparte de la misma manera.

Adriana Arango defiende una visión mucho más matizada y optimista de las redes sociales. "Yo pienso muchas cosas distintas", afirmó, confesando ser una consumidora activa de contenidos que van desde el humor hasta la pedagogía.

La actriz mencionó seguir con entusiasmo a creadores como "Papacho", cuyos videos de cocina le resultan hilarantes, así como a expertos en psicología y moda que aportan valor a su vida diaria.

Incluso destacó la labor de una influencer que sintetiza óperas y ballets en pocos minutos, algo que Arango define como "otra forma de actuar" y una expresión válida de arte actual.

A pesar de su apertura, la productora no ignora los riesgos de la era digital. Reconoce que las redes pueden "atontar" al usuario y consumir horas de tiempo valioso sin que este se dé cuenta.

Por ello, aplica una disciplina rigurosa en su uso personal: se impone límites de tiempo, permitiéndose, por ejemplo, solo media hora de navegación tras completar sus tareas.

Para Adriana Arango, la clave no está en el rechazo al formato, sino en la curaduría del contenido y el control del tiempo, una postura que equilibra la balanza frente a la visión más tradicional y crítica de su esposo.

