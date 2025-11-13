Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / ¡Luto en el cine! Fallece reconocido actor a los 66 años; así lo despidieron

¡Luto en el cine! Fallece reconocido actor a los 66 años; así lo despidieron

El mundo de la televisión está de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor, recordado por sus destacados papeles en importantes producciones.

Jorge Lorenzo falleció a sus 66 años
¡Luto en el cine! Fallece reconocido actor a los 66 años; así lo despidieron, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

El fallecimiento del argentino Jorge Lorenzo a sus 66 años de edad este 12 de noviembre fue una noticia que terminó conmoviendo a toda la comunidad. Donde por medio de redes sociales, se confirmó la partida de este actor, la cual fue confirmada por su persona encargada de prensa.

Según explicó Natalia Bocca, su encargada de prensa y amiga, el actor estuvo internado desde septiembre debido a un problema cardíaco que luego "se fue complicando con un tema respiratorio, etc.". Pese a esto, no se confirmó el motivo real de su deceso, solo que estuvo hospitalizado en las últimas semanas de su vida.

La noticia fue revelada por parte de la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial de prensa a través de su cuenta oficial de X, donde expresaron sus condolencias ante esta situación y remarcaron el talento que este tenía en las diferentes producciones.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, dice el comunicado oficial.

¿Cómo fue la carrera de Jorge Lorenzo?

Jorge Lorenzo desarrolló una larga trayectoria artística que abarcó cine, televisión y teatro. Sin embargo, fue el papel de Capece el que lo catapultó a la cima del reconocimiento popular, donde el la reconocida producción El Marginal era el policía y la mano de derecha de Antín.

Posteriormente, repitió este icónico rol como socio de confianza y chofer en "En El Barro", serie estrenada en agosto de 2025. Estos personajes provocaron que sus seguidores le guardaran un gran cariño.

De igual forma, su trabajo en la televisión y plataformas digitales incluye destacadas participaciones en producciones argentinas como ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor y Alma Pirata.

Además de la pantalla chica, Jorge Lorenzo demostró su potencial artístico en el cine, con roles en filmes como La herida, 1978, Miénteme, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito, La Rosales, y La larga noche de Francisco Sanctis, además de varios cortometrajes.

El teatro fue otra área donde su talento brilló. Participó en obras como Doña Flor y sus dos maridos, Potestad, Rojos Globos Rojos, Del barrio la mondiola, La tempestad, y La lección de anatomía. Así mismo, tuvo un rol distinguido en diferentes escenarios infantiles.

