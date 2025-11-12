Último mensaje de Jhon Freddy Martínez antes de fallecer, ¿predijo su muerte?

La comunidad artística de Santander se encuentra de luto tras la trágica muerte del actor, Jhon Freddy Martínez, quien falleció a los 39 años luego de sufrir un grave accidente de tránsito en Piedecuesta. Sin embargo, se conoció que horas antes había compartido un mensaje en sus redes sociales.

Horas antes del accidente, Jhon Freddy Martínez había compartido una publicación sobre su más reciente proyecto, una publicación en Instagram, donde el chico de 39 años publicó el tráiler del videoclip 'Pon a sonar las rolas', del cuál él fue el director y en el que también realizó algunos cameos.

La cual dicha publicación mencionaba que la pieza audiovisual de Jhon Freddy Martínez estaba destinada a salir este 12 de noviembre en la cuenta oficial de @perseobar, pero será corrido para el 21 de este mes. Por lo cual, este fragmento del video se convirtió en una forma de que los cercanos del actor le mostraran sus condolencias.

Decenas de colegas y usuarios expresaron su dolor ante su fallecimiento, dejando mensajes como: “Descansa en paz, gran ser humano”, “gracias por dejarnos tu última obra”, “vuela alto, Jhon Freddy, siempre estarás en nuestros corazones” y “eras un talento enorme, “Dios te tenga en su gloria”.

¿Cómo fue el accidente de Jhon Freddy Martínez?

Este suceso se presentó en el municipio de Piedecuesta, Santander. Específicamente, el accidente ocurrió en el sector de Los Troncos. Donde según información de varias personas cercanas a Jhon Freddy Martínez, este se encontraba conduciendo una motocicleta Pulsar 200, el pasado 8 de noviembre esto mientras se encontraba rumbo a su casa en Bucaramanga.

Según los reportes iniciales, el siniestro ocurrió en un cruce semafórico, donde la motocicleta en la que se movilizaba el actor santandereano fue embestida por una camioneta. A pesar de haber sido trasladado de inmediato a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció debido a las graves lesiones que sufrió en la cabeza.

Jhon Freddy Martínez era un actor y artista santandereano reconocido por su participación en diversas producciones audiovisuales y teatrales. Donde alcanzó a participar en un comercial de la hamburguesería La Gloriosa, realizado con motivo de la primera estrella del Atlético Bucaramanga, y en la serie “La Pequeña Manhattan”

A lo largo de su carrera participó en distintos proyectos audiovisuales y recientemente había fortalecido su faceta como director y productor de contenido. Donde en su trayectoria tuvo la oportunidad de trabajar con figuras destacadas del entretenimiento como Julián Caicedo y Julio Pachón.