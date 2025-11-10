Fallece reconocido actor por extraña enfermedad en cuerpo; tenía 72 años

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la sensible muerte del aclamado actor, escritor y activista Nabil Shaban. El artista falleció a los 72 años, la noticia de su deceso fue confirmada en las últimas horas, aunque otras fuentes indican que falleció a finales de octubre de 2025 en Edimburgo, Escocia.

El actor jordano-británico, nacido en Amán, Jordania, el 12 de febrero de 1953, luchó toda su vida contra una rara condición genética,Nabil Shaban fue diagnosticado con osteogénesis imperfecta, una enfermedad conocida popularmente como la enfermedad de los "huesos de cristal".

Puedes leer: Fallece reconocido deportista tras persecución policial; tenía 24 años



Situación por la cual vió afectado el desarrollo de sus extremidades, obligándolo a usar una silla de ruedas durante toda su vida. Shaban pudo trasladarse a Gran Bretaña en 1956 para recibir tratamiento especializado, un hecho que cambió el rumbo de su vida. Si bien la osteogénesis imperfecta fue su condición de vida, su muerte habría estado relacionada con la enfermedad.



¿Cómo fue la carrera de Nabil Shaban?

Nabil Shaban enfrentó grandes obstáculos pese a su pasión por la actuación. Al punto que en las principales escuelas de arte dramático le prohibieron participar en cursos de teatro amateur debido a su discapacidad.

Puedes leer: Despertó del coma, contó oscura verdad sobre su novia y murió días después

Pese a eso, Nabil Shaban llegó a tener reconocimiento mundial en 1984, cuando alcanzó el reconocimiento internacional con su memorable papel como Sil, el repugnante alienígena baboso en la mítica serie británica 'Doctor Who'. Este personaje viscoso fue una ácida encarnación del capitalismo, demostrando el inmenso talento del histrión.

Publicidad

Además de su trabajo en televisión, su carrera brilló en el Teatro Nacional con producciones como Haroun y el Mar de las Historias (1998), Emperador y Galileo (2011) y Peter Gynt (2019). Sumado a esto, Nabil Shaban fue un disruptor que forzó a la industria a cambiar su perspectiva sobre la discapacidad, su partida deja a su esposa Marcela Krystkova, con quien se casó en 2016, su hijo Zenyel de una relación anterior, y sus hermanos

Publicidad

En la década de 1970, cofundó la compañía teatral 'Graeae' junto a Richard Tomlinson. El nombre se inspira en las míticas hermanas griegas que compartían un ojo y un diente, buscando un nombre que estuviera conectado con la "ruptura de mitos y prejuicios". Al punto que esta plataforma se encuentra consolidada como un puente para artistas sordos o con algún tipo de discapacidad.

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba