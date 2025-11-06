Le quitan la vida a mujer frente a su bebé de dos añitos; vecinos corrieron a auxiliar al menor

Un video de seguridad dejó al descubierto los últimos momentos de Laís Pereira, una joven madre de 24 años que fue atacada en plena vía pública mientras llevaba a su hijo de dos años en un coche. El hecho ocurrió el martes 4 de noviembre en el barrio Sepetiba, al oeste de Río de Janeiro, y ha causado profunda indignación en todo Brasil.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran cómo la joven caminaba tranquila por una calle residencial cuando dos hombres en motocicleta se acercaron a ella. En cuestión de segundos, uno de ellos descendió del vehículo y disparó varias veces, mientras el otro lo esperaba para huir del lugar. Todo ocurrió frente al pequeño, que milagrosamente resultó ileso.

Según confirmaron las autoridades, Pereira acababa de dejar a su hija mayor, de cuatro años, en el jardín infantil y regresaba a su casa. Fue en ese trayecto cuando fue interceptada por los atacantes, quienes la siguieron por varias cuadras antes de ejecutar el ataque en la esquina de la Travessa Santa Vitória.

Los vecinos, que escucharon los disparos, corrieron a auxiliar a la mujer, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales. El niño fue rescatado por transeúntes y puesto a salvo mientras llegaban los equipos de emergencia.

La División de Homicidios de la Policía de Río de Janeiro asumió la investigación y recopiló grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. En los videos se observa cómo los agresores circulaban detrás de la víctima durante varias cuadras, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que el ataque fuera planeado.

Fuentes cercanas al caso señalaron que se están revisando los movimientos de la víctima en las horas previas y su entorno más cercano para determinar si había recibido amenazas o si el ataque pudo haber sido un error de identificación. Por ahora, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Buscan a los responsables del ataque a mujer

Los responsables podrían enfrentar penas de entre 20 y 30 años de prisión por homicidio calificado con agravantes de premeditación, según lo establece el código penal brasileño. La Policía ha pedido colaboración ciudadana para ubicar a los sospechosos, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

El suceso ha generado conmoción en el barrio Sepetiba, una zona que en los últimos años ha enfrentado un incremento de hechos violentos. Los vecinos de Laís la describieron como una mujer amable, dedicada a sus hijos y querida por todos. “Era una muchacha tranquila, vivía pendiente de los niños y nunca se metía en problemas”, relató una residente al medio O Globo.

A través de redes sociales, se multiplicaron los mensajes de solidaridad hacia la familia de la víctima y los llamados de justicia. “Ver el video duele, porque fue una mamá indefensa. Nadie debería pasar por algo así”, escribió una usuaria en X (antes Twitter), reflejando el sentimiento generalizado en el país.