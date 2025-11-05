La confesión de una joven sobre Juan Carlos Suárez que daría giro al caso; un pasado turbio

Este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación presentó las primeras pruebas contra Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por su presunta participación en la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes.

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo desde las 9 de la mañana, y allí se determinó que el procesado enfrentará el delito de homicidio con circunstancias de agravación, con una posible pena que oscila entre 480 y 600 meses de prisión.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, luego de una fiesta de Halloween. Moreno y un amigo salieron del bar Before Club +, ubicado en la avenida Caracas con calle 63, en Chapinero. Al caminar hacia un local cercano, fueron interceptados por dos hombres, entre ellos Suárez Ortiz, quien, según el material probatorio, lo habría agredido violentamente hasta dejarlo inconsciente.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la calle 64 con carrera 14 captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa a un sujeto sin camisa, con el rostro pintado de rojo y negro, identificado como Suárez, que se acerca a la víctima y le lanza un golpe por la espalda. Luego, mientras Moreno cae al piso, el agresor continúa con varias patadas dirigidas al rostro y al cuerpo.

Un vigilante del sector fue quien dio aviso inmediato a las autoridades tras ver al joven tirado en el suelo. Cuando la Policía llegó, encontraron a Moreno sin signos de respuesta y con rastros de sangre en la nariz y la boca. Horas después, Suárez fue detenido en la calle 69 con carrera 14, gracias al testimonio del amigo del estudiante, quien presenció todo.

Juan Carlos Suárez, implicado en caso de estudiante de Los Andes, /Foto: redes sociales / Policía Nacional

La confesión sobre comportamientos de Juan Carlos Suárez

En medio de la conmoción que ha generado este caso, una amiga cercana de la víctima, identificada como Juliana, habló con Blu Radio y entregó una versión que podría marcar un giro importante. La joven contó cómo fue la noche del 31 de octubre en el Before Club, el bar donde se originó el altercado.

Juliana aseguró que el establecimiento no contaba con las condiciones de seguridad necesarias ni con la capacidad adecuada para la cantidad de asistentes. Según ella, la noche fue caótica, con empujones y discusiones dentro del lugar.

La joven también reveló que conoció a Juan Carlos Suárez meses atrás, en una reunión social. Aunque en ese momento le pareció alguien tranquilo, hubo algo que no olvidó. “Él mismo me comentó que prefería no tomar mucho, porque cuando lo hacía se transformaba. Dijo que tenía problemas de ira y que por eso hacía calistenia y deportes de impacto, para liberar tensión”, afirmó Juliana.