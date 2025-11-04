Jaime Esteban: el gesto desafiante de la joven que habría desatado el problema con el estudiante

La noche del 30 de octubre sigue siendo objeto de investigación tras la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien fue atacado a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá. Su caso, que ha conmovido al país entero, ahora tiene un nuevo elemento clave: un video inédito grabado al interior del bar donde el joven pasó sus últimas horas.

El registro fue compartido por el equipo jurídico de Before Club, establecimiento ubicado en Chapinero, donde se realizó la celebración universitaria. El despacho Castañeda Jurídicos y Asociados, que representa al local, difundió las imágenes y aseguró que fueron entregadas oficialmente a la Fiscalía General de la Nación como parte de la colaboración con las autoridades.

En el video, que dura varios minutos, se observa con claridad a los asistentes disfrutando del evento. Entre ellos aparecen dos hombres que, según los abogados, serían los principales señalados por la agresión: uno con camisa negra y orejas del mismo color, y otro sin camisa, con el rostro pintado de rojo y negro y pantalón oscuro. Ambos se encuentran acompañados de dos mujeres identificadas como Bertha Parra y Kleidymar Paola Fernández, quienes llevaban disfraces en tonos azul y negro.

El material fue divulgado con el propósito de mostrar que los hechos de violencia no ocurrieron dentro del establecimiento, sino afuera del perímetro de operación del bar. En un comunicado oficial, el equipo de Before Club señaló que la agresión sucedió “en un punto completamente ajeno al local” y reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia, además de confirmar que ha entregado todas las pruebas audiovisuales requeridas para identificar a los responsables.

Las imágenes, además, muestran que Jaime Esteban se encontraba tranquilo dentro del lugar, sin involucrarse en discusiones ni altercados. Testigos aseguran que durante la noche compartió con amigos y no conocía a las personas que posteriormente lo agredirían.

Cruel hallazgo de Medicina Legal en necropsia a Jaime Esteban /Foto: redes sociales /IA

El gesto desafiante de la joven que habría desatado el problema con el estudiante

En otro de los videos que hacen parte del material entregado por los abogados, aparece Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, una joven de nacionalidad venezolana que vestía un disfraz azul, la misma que fue vista durante la agresión y, según algunos testigos, animaba a los atacantes en medio de la confusión.

Las grabaciones captaron a la mujer a la salida del bar, minutos antes del altercado. En el clip, se la observa aparentemente haciendo una señal ofensiva, con un gesto de molestia o inconformidad, mientras Juan Carlos, el hombre hoy capturado, intenta calmarla colocándole una mano en la espalda. Aunque el gesto ha generado múltiples interpretaciones, las autoridades serán las encargadas de determinar si este gesto guarda relación con los hechos.

Pocos segundos después, Kleidymar Paola se sienta en una acera, muy cerca del hombre disfrazado de conejo y vestido completamente de negro, quien es actualmente buscado por las autoridades. Las imágenes se han convertido en pieza fundamental dentro de la investigación, pues podrían ayudar a determinar si existió algún tipo de provocación o malentendido que desencadenó el ataque contra Jaime Esteban Moreno.

