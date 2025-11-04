Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
AÍDA MERLANO PILLADA CON EMPRESARIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Jaime Esteban: el gesto desafiante de la joven que habría desatado el problema con el estudiante

Jaime Esteban: el gesto desafiante de la joven que habría desatado el problema con el estudiante

Sale a la luz un nuevo video del bar Before Club donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser agredido en Bogotá. Abogados entregaron imágenes clave que podrían aclarar el caso.