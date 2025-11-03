El presentimiento de la mamá de Jaime Esteban: rastreó su celular y recibió la peor llamada

La historia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, ha estremecido a Bogotá. La noche del 31 de octubre, salió a disfrutar de un evento con sus amigos, sin imaginar que horas después su familia recibiría la peor llamada.

De acuerdo con los primeros reportes, Jaime Esteban fue atacado a varias cuadras de una discoteca en el sector de Chapinero. Testigos indican que un grupo de personas lo agredió físicamente, dejándolo inconsciente sobre la vía. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, pero pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Sus padres, Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno, se pronunciaron a través de un comunicado lleno de dolor y exigieron justicia por su hijo. “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre y una familia pueden experimentar. Nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de hechos desmedidos que ya están siendo investigados”, expresaron.

Jaime era descrito por sus familiares como un joven ejemplar: disciplinado, amable y con una mente brillante. Estudiaba séptimo semestre en una de las universidades más reconocidas del país, formaba parte de la selección de ajedrez y hablaba inglés con fluidez. Además, estaba en proceso de aplicar para un intercambio académico en Finlandia, un sueño que no alcanzó a cumplir.

¿Quién es el segundo agresor del estudiante de Los Andes? /Foto: Noticias Caracol /Redes sociales

La llamada que ninguna madre quisiera recibir

Durante las honras fúnebres, el tío del joven, Luis Alfonso Jaramillo, contó a Noticias Caracol que la familia empezó a preocuparse en la madrugada.

Publicidad

“A las cinco de la mañana no llegaba, no contestaba el celular. Su mamá no durmió. Habían acordado que él regresaba a las tres o tres y media, pero pasaban las horas y nada”.

Mónica, su madre, siguió su intuición. Intentó ubicar a su hijo con la función de rastreo del celular, que arrojaba una señal en el sector de Chapinero. Llamó a sus amigos, a conocidos. Minutos después, el teléfono sonó: la llamada provenía del hospital de Chapinero, donde le informaron que su hijo estaba en urgencias.

Publicidad

Esa noticia partió en dos la vida de su familia. Desde entonces, los padres de Jaime han pedido a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que se identifique a los responsables.

Puedes leer: Juan Carlos Suárez, implicado en caso de estudiante de Los Andes, ¿tenía antecedentes?

Identidad de los capturados: caso Jaime Esteban Moreno /Foto: Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para determinar quiénes participaron en la agresión. De manera paralela, las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el fin de reconstruir los minutos posteriores a la salida del joven de la discoteca.

Varios testigos ya han sido llamados a rendir declaración, y la universidad expresó su solidaridad con la familia Moreno Jaramillo. En redes sociales, compañeros y amigos han compartido mensajes de tristeza y recuerdos del estudiante, a quien describen como una persona tranquila, apasionada por la tecnología y muy querida en su entorno académico.