Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
VIDEO ATAQUE A ESTUDIANTE
EXCORONEL ATACA A SU FAMILIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / ¿Quién es el segundo agresor del estudiante de Los Andes? Lo derriba sin piedad y lo patea

¿Quién es el segundo agresor del estudiante de Los Andes? Lo derriba sin piedad y lo patea

Un joven vestido de negro y con orejas de disfraz aparece en el video llegando por la espalda y participando en la golpiza que terminó con la muerte del estudiante de Los Andes.