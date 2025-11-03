¿Quién es el segundo agresor del estudiante de Los Andes? Lo derriba sin piedad y lo patea

En la mañana del 31 de octubre, los amigos más cercanos del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo recibieron la peor noticia posible: su compañero estaba en la UCI del Hospital Simón Bolívar, debatiéndose entre la vida y la muerte.

El joven, de 20 años, estudiante de Ingeniería en la Universidad de los Andes, había sido golpeado salvajemente a la salida de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.

Según el reporte médico, Jaime sufrió un trauma craneoencefálico severo, resultado de una fuerte golpiza ocurrida en la madrugada del 31. La Subred Norte de Bogotá confirmó que el estudiante fue intervenido quirúrgicamente y que su traslado del Hospital Chapinero al Simón Bolívar se produjo por la gravedad de sus heridas. Horas después, un paro cardiorrespiratorio apagó su vida.

Esa noche del 30 de octubre, cientos de jóvenes universitarios se reunieron en la discoteca Before Club, en Chapinero, para disfrutar de una fiesta de Halloween organizada por “Relaja la Pelvis”. Sin embargo, lo que prometía ser una velada divertida terminó convertida en caos.

“Nos perdimos adentro. Jaime estaba con otros compañeros, pero no con quienes después participaron en la agresión. Nadie conocía a esos tipos”, contó uno de sus amigos a Noticias Caracol.

Ya en la madrugada, Jaime salió del establecimiento para encontrarse con un compañero. En el Oxxo de la calle 64 con carrera 14, dos hombres se acercaron de forma violenta, amenazándolos. “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”, fue la frase que, según testigos, marcó el inicio de la tragedia.

Ambos jóvenes intentaron huir, pero fueron alcanzados. Jaime recibió golpes en la cabeza y rostro, además de una patada que lo dejó inconsciente. Su amigo logró escapar y pedir ayuda, pero ya era tarde.

La noticia de su fallecimiento golpeó profundamente a sus allegados. Jaime era un joven noble, inteligente y servicial, apasionado por el fútbol y el ajedrez. Era parte de la selección universitaria y soñaba con especializarse en programación. También anhelaba viajar a Finlandia para continuar sus estudios.

“Era un muchacho respetuoso, alegre, querido por todos. Nunca tuvo enemigos”, recordó un amigo del colegio. Su familia y compañeros aún no logran entender cómo alguien tan tranquilo terminó siendo víctima de un ataque tan violento.

Continúa la búsqueda del segundo implicado en la muerte del estudiante de Los Andes

Aunque Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y presentado ante un juez como presunto responsable, las autoridades siguen buscando al segundo agresor, quien aparece en videos del momento del ataque.

Según las imágenes, el segundo implicado vestía completamente de negro y usaba orejas de disfraz tipo conejo o gato. En el video se observa cómo se acerca por la espalda a Jaime y lo derriba de una sola patada, dejándolo tendido en el suelo. Luego, continúa golpeándolo mientras el joven ya no se movía.

En la escena también se alcanza a ver a dos mujeres disfrazadas, una de ellas con un traje azul, que presuntamente incitaban los golpes y gritaban que continuaran. Sin embargo, tras ser detenidas e interrogadas, fueron dejadas en libertad mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los capturados ha revelado la identidad del segundo atacante. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa rastreando su paradero con apoyo de cámaras de seguridad de la zona.