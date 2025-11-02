Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro de bar; lo culpaban de algo fuerte

La noche de Halloween en Bogotá terminó en tragedia para un estudiante universitario que participaba en una fiesta de disfraces. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, alumno de la Universidad de los Andes de 20 años, perdió la vida luego de ser brutalmente golpeado en medio de un altercado ocurrido en la madrugada del 31 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue hallado tendido en la vía pública, en la calle 64, con varias lesiones que le comprometieron gravemente la cabeza.

Fue trasladado de inmediato al Hospital Chapinero, pero debido a la gravedad de su estado, los médicos ordenaron su remisión al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció horas más tarde por un trauma craneoencefálico severo.



La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte confirmó que el universitario fue ingresado en estado crítico y que su deceso se produjo tras un paro cardiorrespiratorio.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, gracias a la rápida respuesta de las patrullas del cuadrante, se logró la captura de tres personas en el mismo sitio donde fue hallada la víctima. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, señalados de haber participado en la agresión. Dos de ellos son extranjeros.

El caso cambió de rumbo y pasó a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación bajo el cargo de homicidio. La familia del joven exige justicia y pide que el caso no quede en la impunidad, mientras avanza el proceso judicial.

Publicidad

Video sobre la muerte del joven de Los Andes tras fiesta de Halloween /Foto: redes sociales

Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro del bar

La investigación judicial apunta a que el enfrentamiento comenzó dentro del establecimiento nocturno donde se desarrollaba la fiesta de Halloween. De acuerdo con la versión entregada por los acusados, todo se habría originado por un fuerte reclamo de una de las mujeres detenidas, quien afirmó haber sido víctima de un intento de acercamiento indebido por parte del estudiante.

Publicidad

El presunto responsable principal, Juan Carlos Suárez Ortiz, ya se encuentra formalmente vinculado al proceso tras la legalización de su captura. Durante la audiencia realizada el sábado 1 de noviembre, María Teres Cortés, funcionaria del Ministerio Público, señaló que el caso podría tratarse de una “toma de justicia por mano propia”.

Según los testimonios revelados, tras ser interrogados, los tres detenidos reconocieron haber participado en la riña. Uno de ellos aseguró que reaccionaron impulsivamente “porque el joven habría intentado sobrepasarse con su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca”.

Identidad de los capturados: caso Jaime Esteban Moreno /Foto: Policía Nacional

Puedes leer: Así hallaron a Jaime Esteban Moreno: similitudes con el caso Colmenares

El abogado Camilo Rincón, representante de la familia de la víctima, explicó en diálogo con Noticias Caracol que el caso ya avanzó hacia la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural, prevista para el próximo 5 de noviembre. Indicó además que la Fiscalía pedirá imputar el delito de homicidio, pues las lesiones terminaron siendo fatales.

Rincón añadió que, según los primeros indicios, “hubo una discusión dentro del establecimiento, pero no una pelea mutua. Fue una rencilla que se extendió afuera del lugar y que terminó de la peor manera”. Aclaró además que el joven trató de retirarse para evitar conflictos, pero fue alcanzado y agredido en plena vía pública.

