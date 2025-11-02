Identidad y nacionalidades de los capturados por el caso del estudiante de Los Andes

El caso que ha conmocionado a Bogotá y al país entero por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de la Universidad de Los Andes, sigue revelando nuevos detalles. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad y nacionalidades de los tres presuntos implicados en la agresión que le causó la muerte durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre.

Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Yohana Parra Torres, todos señalados de haber participado en la violenta agresión ocurrida dentro de una discoteca ubicada en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el informe entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, los tres fueron detenidos en el lugar de los hechos, donde fue hallada la víctima con graves heridas que finalmente le causaron la muerte.

El estudiante de 20 años, quien cursaba Ingeniería de Sistemas y era reconocido por su disciplina y talento en el ajedrez, fue atacado en medio de la celebración de Halloween. La golpiza, según los reportes, se habría originado dentro del establecimiento y se prolongó en la vía pública, donde finalmente fue encontrado inconsciente.

Presuntos implicados en el caso de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

¿Cómo hallaron a Jaime Esteban Moreno?

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, explicó que hacia la madrugada del viernes 31 de octubre, patrullas del cuadrante recibieron un llamado de emergencia alertando sobre una persona herida en la calle 64.

“Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un ciudadano inconsciente con múltiples lesiones. De inmediato se activaron los protocolos de atención y fue trasladado a un centro asistencial”, detalló el oficial.

Horas después, los médicos confirmaron el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo a causa de un trauma craneoencefálico severo.

Quiénes son los capturados por caso de estudiante de Los Andes

Juan Carlos Suárez Ortiz: de nacionalidad colombiana, señalado como uno de los principales agresores. Según las autoridades, habría estado involucrado directamente en la riña dentro del establecimiento.

de nacionalidad colombiana, señalado como uno de los principales agresores. Según las autoridades, habría estado involucrado directamente en la riña dentro del establecimiento. Kleidymar Paola Fernández Sulbarán: venezolana, presuntamente participó en los hechos y fue capturada en el mismo lugar donde fue hallada la víctima.

venezolana, presuntamente participó en los hechos y fue capturada en el mismo lugar donde fue hallada la víctima. Bertha Yohana Parra Torres: colombiana, quien según los reportes habría tenido un papel clave en el inicio de la confrontación.

Los tres serán procesados por su presunta responsabilidad en la muerte del joven universitario. La Fiscalía General de la Nación confirmó que se recopilan pruebas testimoniales y periciales para determinar el grado de participación de cada uno.