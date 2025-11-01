“Patadas en la cara”: testigo del caso de Jaime Esteban Moreno rompe el silencio

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de los Andes que fue víctima de una brutal golpiza tras una fiesta de Halloween en Bogotá, ante esta situación, se conoció información clave de un testigo, quien fue un acompañante del joven antes de perder la vida horas más tarde.

De acuerdo con este testimonio entregado al medio de comunicación El Tiempo, todo inició cuando Jaime Esteban Moreno y el testigo abandonaran el Before Club +. “Nos reencontramos sobre las 3:25 a. m. para irnos, porque estábamos dentro de la misma discoteca, pero cada uno por su lado”.

Sumado a esto, recalcó que mientras caminaban en dirección a un Oxxo, fueron interceptados frente al Instituto Incap. El grupo agresor estaba compuesto por dos hombres y dos mujeres, todos vestidos con disfraces. El ataque, repentino y sin provocación aparente, fue iniciado por uno de los hombres, cuyo rostro estaba pintado de rojo y negro.

Por lo cual, pese a intentar huir el grupo agresor alcanzó a Jaime Esteban Moreno, donde el estudiante fue atacado con puños y patadas dirigidas a la cabeza y el cuerpo. “Ya en el suelo le daban patadas en la cara”. Además, esto se vio motivado por una de las mujeres del grupo, según mencionó el testigo al medio de comunicación en cuestión.



¿Quiénes fueron los responsables del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno?

Una vez acabó la golpiza, Jaime Esteban fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, se le diagnosticó un trauma craneoencefálico severo y falleció horas después tras un paro cardiorrespiratorio. Pese a la reacción oportuna de las autoridades competentes.

Sumado a esto, se conoció la captura cerca de los lugares de los hechos a Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, presuntos responsables del ataque. Sin embargo, faltaría uno de los hombres que lo golpeó, pero todavía no se realiza la respectiva captura.

Esta grave situación despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, como es el caso de Jorge Colmenares, quien asimiló el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno con lo ocurrido con su hermano hace más de 10 años y explicó que esta época solo le produce tristeza.

Finalmente, la Universidad de Los Andes también se pronunció al respecto y comentó que entregará toda la información pertinente para este caso, además se lamentó por la pérdida de Jaime y le mandó un mensaje de solidaridad a toda la familia del joven estudiante de Ingeniería.

