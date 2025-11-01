Universidad de Los Andes se pronuncia sobre el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno

Continúan apareciendo reacciones al fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de la Universidad de los Andes, el cual falleció en la madrugada de este 31 de octubre después de una golpiza que recibió el joven de 20 años en la localidad de Barrios Unidos.

Frente a este caso, la Universidad de los Andes se pronunció sobre este caso y entregó detalles sobre el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno. Donde recalcó que la intención de la institución es velar por sus estudiantes y además recalcó que entregará toda la información necesaria para apoyar las investigaciones.

"Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno ,estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”, recalcó la institución.

Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación.… pic.twitter.com/wAdjp26qJs — Uniandes (@Uniandes) November 1, 2025

Sumado a esto, también afirmaron: “Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido".



¿Qué se sabe del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno?

La situación ocurrió durante la celebración de Halloween el 30 de octubre cuando el joven, fue atacado y agredido por varias personas, sufriendo heridas de gran gravedad. En especial en su cabeza, pese a eso, el joven todavía tenía signos vitales al momento que llegó la ambulancia.

Por lo cual, Jaime Esteban Moreno ingresó a urgencias del Hospital Chapinero en la madrugada del 31 de octubre, siendo llevado al centro asistencial por la Policía Nacional y un acompañante. Después de una valoración médica, se le diagnosticó un trauma craneoencefálico severo y fue traslado al Hospital Simón Bolívar para atender sus heridas en un centro de mayor especialización en estos casos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades no lograron salvar la vida de Jaime Esteban Moreno, debido a que el menor entró en paro cardiorrespiratorio y falleció alrededor de las 3 de la mañana del 31 de octubre. Situación que despertó toda clase de comentarios en redes sociales sobre este caso, comparándolo con el caso de Andrés Colmenares, quien perdió la vida en circunstancias parecidas.