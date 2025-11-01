El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida

La historia de María José Ardila se convirtió en una de las más comentadas en Cali en los últimos días. La joven, que salió a celebrar su cumpleaños en una reconocida discoteca del norte de la ciudad, terminó en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de aceptar un peligroso reto de tragos.

De acuerdo con la versión de sus familiares, María José participó en un concurso del establecimiento donde los asistentes debían beber varios tipos de licor en poco tiempo para ganar premios. En medio de las risas y los gritos de emoción, la joven comenzó a sentirse mal, se desmayó y cayó inconsciente frente a sus amigas.

Su padre, Andrés Ardila, relató con profundo dolor que nadie del lugar se acercó a auxiliarla. “Ellas —sus amigas— la bajaron del sitio y trataron de coger un taxi. Los taxistas no quisieron recogerla porque pensaron que estaba borracha. Llamaron a un amigo, él las recogió y la llevaron al hospital”, contó entre lágrimas.

El padre recuerda cómo llegó desesperado al centro médico cuando recibió la llamada: “La vi morir tres veces. Los médicos la reanimaron, la entubaron y lucharon por ella, pero su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos. Eso causó su muerte cerebral. Finalmente, decidimos desconectarla porque ya no había esperanza”.

La familia de María José denuncia que la discoteca no brindó atención inmediata ni contaba con personal preparado para actuar en emergencias. Además, aseguran que el reto en el que participó promovía el consumo excesivo de alcohol con incentivos económicos y premios que animaban a los asistentes a ir más allá de sus límites.

El reto que acabó con la vida de María José: un cóctel mortal

Según versiones recogidas, el concurso de la discoteca consistía en una serie de pruebas rápidas de consumo de licor. Quien lograra completar todas las etapas ganaría un premio de $1.500.000.

Estos eran los pasos del reto:



Beber un “Cucaracho” doble en 5 segundos — premio: cóctel gratis. Tomarse 3 shots en 5 segundos — premio: una cerveza. Beber una cerveza sin parar — premio: torta de shots. Tomarse tres shots sin usar las manos — premio: una caneca. 13 segundos seguidos tomando aguardiente sin derramar — premio: una botella. Beber 8 shots diferentes con pitillo — premio final: $1.500.000.

En medio de esta secuencia, María José habría colapsado. Los médicos confirmaron que sufrió muerte cerebral después de pasar más de tres minutos sin oxígeno.