Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
FALLECE ESTUDIANTE EN HALLOWEEN
15 AÑOS: CASO COLMENARES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida

El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida

La joven de 23 años perdió la vida en Cali tras participar en un reto de tragos en una discoteca. Su familia denuncia que nadie del lugar la ayudó cuando colapsó.

El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida
El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 1 de nov, 2025