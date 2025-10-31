Identidades de motociclistas fallecidos en accidente de Engativá; madre de un niño pequeño

El siniestro vial ocurrido en Bogotá sigue generando consternación. Las víctimas fueron identificadas como Viviana Marcela Suárez y Carlos Cavadia, los motociclistas, dos ingenieros que perdieron la vida tras ser impactados por un vehículo que se salió de control y embistió a las motos en las que se movilizaban.

De acuerdo con la información confirmada, las motocicletas involucradas tenían las placas MQI85H y UQZ61E, ambas completamente destruidas tras el impacto. En cuestión de segundos, el accidente acabó con la vida de dos profesionales que, según amigos cercanos, eran reconocidos por su compromiso laboral y su cercanía familiar.

Viviana Marcela Suárez era ingeniera y especialista en Seguridad Social Integral egresada de la Universidad Agustiniana. Se distinguía por su dedicación y responsabilidad, además de ser madre de un niño pequeño que ahora queda sin su figura materna. Las autoridades aún no han confirmado si el menor era también hijo de Carlos Cavadia, quien habría sido su pareja.

Por su parte, Carlos Cavadia era ingeniero oriundo de Montería, descrito por quienes lo conocieron como un joven tranquilo y apasionado por su profesión. Todo indica que mantenía una relación sentimental con Viviana y que ambos compartían gran parte de su tiempo juntos, tanto en lo personal como en lo laboral.

El fatal accidente no solo dejó dos vidas truncadas, sino también un profundo dolor entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes han expresado su tristeza en redes sociales.

Mientras la investigación continúa para determinar las causas exactas del siniestro, los allegados de las víctimas exigen justicia y medidas más estrictas frente a la conducción irresponsable que cobra vidas inocentes en las vías de la capital.

Video de accidente de carro con motociclistas en Engativá /Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con el conductor involucrado en el accidente?

El conductor señalado de causar la tragedia huyó del lugar tras el fuerte impacto que le quitó la vida a los dos motociclistas. Según testigos, el hombre habría perdido el control del vehículo luego de conducir a alta velocidad y, presuntamente, en estado de embriaguez.

En videos difundidos en redes sociales, se observa que el responsable abandonó la escena en cuestión de segundos, dejando su carro destrozado sobre la vía. Las autoridades adelantan operativos para dar con su paradero y confirmar su identidad, mientras los familiares de las víctimas exigen justicia.