Identidades de motociclistas fallecidos en accidente de Engativá; madre de un niño pequeño

Identidades de motociclistas fallecidos en accidente de Engativá; madre de un niño pequeño

Se revelaron las identidades de los motociclistas víctimas del accidente en Bogotá; ambos eran ingenieros y presuntamente pareja.