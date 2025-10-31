La verdad de por qué María José Ardila aceptó peligroso reto en discoteca de Cali

La consternación se apoderó de Cali tras la trágica muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que perdió la vida por participar en un peligroso reto de consumo de licor.

Andrés Ardila, el padre de la joven, decidió hablar para contar la verdad sobre la tragedia. Su intención no solo fue relatar los hechos, sino revelar el motivo más profundo y conmovedor que impulsó a su hija.

El señor Ardila explicó que la decisión de María José supuestamente no fue impulsada por la simple diversión o un exceso de confianza. Detrás de su participación había una razón humanitaria.



¿Por qué María José Ardila acepto el reto del alcohol en Cali?

"Ella aceptó el reto para ayudar a una amiga de ella que necesitaba el dinero", confesó el padre. El premio que ofrecía el bar era la solución para un problema económico de su amiga.

María José se encontraba en un bar conocido por organizar estos retos extremos y al parecer la promesa del dinero,motivo su decisión.

El desafío consistía en ingerir una cantidad altísima de alcohol entre cinco y seis tragos en tan solo cinco minutos, en donde su deseo de ayudar se mezcló con la presión del ambiente.

El padre relata que en el video del suceso se ve cómo sus allegados la animaban, insistiéndole que era una "berraquita" y que podía lograrlo. En ese momento, el impulso de la amistad superó la cautela.

¿Qué paso con María José Ardila durante el reto del alcohol en Cali?

Tras consumir la enorme cantidad de licor, María José colapsó de manera fulminante. Perdió el conocimiento, lo que desencadenó el peor escenario: la broncoaspiración.

La joven dejó de respirar por cerca de 17 minutos, un tiempo crucial que los establecimientos deben manejar. El padre denuncia que su hija se hubiera salvado si el bar hubiese contado con un paramédico.

"Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado", lamentó Ardila. La falta de una presunta asistencia oportuna en el sitio y la negativa de varios taxistas a auxiliarla agravaron su estado.

Cuando por fin llegó a la clínica, el daño ya no tenía marcha atrás. El padre de María José presenció cómo el equipo médico intentó revivirla, pero el daño cerebral ya era irreversible.

Con el diagnóstico de muerte cerebral, la familia tuvo que tomar la dolorosa decisión de desconectarla, poniendo fin a la vida de una joven madre que, irónicamente, se cuidaba mucho.

El padre reveló que María José llevaba un largo tiempo sin tomar una gota de licor y que estaba ultimando planes para viajar a EE. UU. y reunirse con el padre de una niña que tiene.

