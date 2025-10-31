Falleció María José Ardila, joven que aceptó peligroso reto en un bar de Cali

Falleció María José Ardila, la joven caleña de 23 años que participó en un peligroso reto de consumo extremo de licor dentro de una discoteca mientras celebraba su cumpleaños.

El desafío, que ofrecía un premio cercano a 1,5 millones de pesos, consistía en beber una serie de tragos en el menor tiempo posible. Según testigos, María José debía tomar varias rondas de alcohol, entre ellas un “cucaracho” en cinco segundos y finalmente, ocho shots con un pitillo de forma continua.

Puedes leer: Video: el peligroso reto con alcohol que mandó a una joven a UCI, ahora lucha por su vida



¿Qué ocurrió segundos antes de que María José Ardila perdiera el conocimiento?

De acuerdo con su padre, Andrés Ardila, la joven estaba a pocos tragos de completar el reto cuando se desmayó. “Faltándole como tres o cinco tragos para ganarse el reto, ella se desmaya, se vomita estando desmayada y broncoaspira”, relató el hombre con profundo dolor.



Tras perder el conocimiento, la joven habría dejado de respirar por cerca de 17 minutos antes de recibir ayuda y ser trasladada a un centro asistencial. Los testigos aseguran que expresó que el trago le sabía “horrible” segundos antes de desplomarse.

¿Hubo negligencia en la atención que se le dio a María José Ardila?

La familia de María José denunció públicamente una presunta falta de protocolos de emergencia por parte del establecimiento. Tal como indicó su padre, el bar no contaba con personal de primeros auxilios ni con ambulancia disponible, a pesar de promover una actividad de alto riesgo.

Además, señaló que hubo demoras en la atención, pues varios taxis no quisieron detenerse al creer que la joven estaba simplemente ebria:“Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado”, señaló Andrés Ardila, visiblemente afectado.

Una vez en la clínica, los médicos lograron reanimarla en varias ocasiones, pero su cerebro ya presentaba daño severo. Finalmente, fue declarada con muerte cerebral y la familia autorizó la desconexión.

Publicidad

Puedes leer: Joven de 26 años falleció por exceso de trabajo; así era su jornada y funciones

La familia ahora enfrenta un profundo dolor y está evaluando acciones legales contra el establecimiento donde ocurrió el terrible desenlace, buscando responsabilidad y medidas de prevención para que hechos similares no se repitan. Este caso evidencia la peligrosidad de los concursos de licor y la necesidad de protocolos de seguridad y atención médica inmediata en bares y discotecas.

Publicidad

Mira también: Doloroso fallecimiento de la mamá de Iker, el niño que conquistó a Karol G